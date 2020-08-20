總統表示：新南向仍是關鍵戰略 盼研究持續超前部署

說明：總統致詞表示新南向仍是關鍵戰略，盼持續超前部署。(圖片來源：僑委會) 說明：總統致詞表示新南向仍是關鍵戰略，盼持續超前部署。(圖片來源：僑委會)

蔡英文總統18日上午接見「2020第十三屆崇越論文大賞特優及優等論文得獎碩博士生」時表示，面對後續的國際經貿局勢，新南向政策仍是臺灣關鍵的國家戰略。她期勉得獎同學繼續研究，提供國家創新能量及前瞻視野，為臺灣超前部署，創造更好的發展。

總統指出，這一屆的選拔相當激烈，去年參賽的論文已經有700多篇，今年更超過800篇。這項競賽除了促進國際學術交流，也反映全球產業的趨勢，對於產官學界的應用發展有很大的幫助。今年獲得「特優論文獎」的同學們，針對Bank4.0、線上評價、賣家直播及物聯網等符合產業潮流的題材提出研究報告。她認為，所有得獎同學和老師的努力成果，都可以為政府施政提供最前瞻的寶貴建議。

總統強調，在國家發展上，我們也要掌握全球趨勢。因此，這幾年來，政府積極推動新南向政策，加強臺灣的國際競爭力，包括教育部的「新南向計畫」，也鼓勵師生到新南向國家進行產學合作，做臺商在當地發展的後盾。希望等國際疫情趨緩後，臺灣跟新南向國家的交流和合作能夠更加緊密。尤其面對後續的國際經貿局勢，新南向政策將持續是臺灣非常關鍵的國家戰略，來因應變局的挑戰。

這幾年，崇越論文大賞新增了新南向商管研究，以及外籍生學位論文等類別，不但呼應政府政策，也有助於相關研究人才的養成。此外，除了新南向政策，各個產業也都需要新知識、新觀念，以及新管理技術的研發與應用。

最後，總統也期勉得獎同學能夠繼續在豐碩的研究成果上，不僅取得個人的成就，也協助國家有創新的能量、前瞻的視野，為臺灣持續超前部署，創造更好的發展。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)

