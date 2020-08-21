〈時評〉澳星韓前車之鑑 新冠肺炎疫情台灣須高度警戒

中央流行疫情指揮中心日前宣布，民眾出入人潮擁擠或 密閉場所等8大風險場所應佩戴口罩。許多民眾9日都戴 著口罩到桃園市區一處傳統市場採買... 中央流行疫情指揮中心日前宣布，民眾出入人潮擁擠或 密閉場所等8大風險場所應佩戴口罩。許多民眾9日都戴 著口罩到桃園市區一處傳統市場採買食材。 中央社記者施宗暉攝 109年8月9日 (來源 中央社)

新冠肺炎疫情衝擊全球，台灣防疫表現優異，贏得世界各國稱讚，但是看看其他贏得上半場防疫勝利的國家，稍有疏忽，即遭病毒吞噬，台灣必須警惕。

曾經是南半球防疫模範生的澳洲，正是此次大意失荊州的典例。回憶3月中旬，疫情初起時，澳洲政府因為經驗不足，曾經因為國際郵輪「紅寶石公主號」有4人確診，2700位乘客下船趴趴走，引爆嚴重疫情，經嚴格隔離及全面篩檢，成功控制疫情，雪梨、昆士蘭、墨爾本、坎培拉、阿德雷德等大城市多日零確診。

欣喜自滿的澳洲政府及人民，從6月22日全面解封，只實施出入境管制，入境人士一律集中觀光飯店隔離14天，費用由大方的澳洲政府負擔，安全管制由民間保全公司負責，不料保全人員不負責任，甚至與染疫的境管人士發生性關係，私下放水情形更是司空見慣，潘朵拉的盒子就在此時被打開，病毒悄悄快速漫延，猶如古詩木馬屠城記中，驕傲放縱的特洛伊人民，慶祝勝利引入木馬，終致引爆毀滅性的大災難。

7月9日維省墨爾本驚覺肉品工廠及公屋(即國宅)疫情嚴重，每日確診數十人，即恢復第三階段防疫，規定人民外出一律戴口罩，不料每日確診病例續飈升至每日3、4百人，遂於8月2日緊急宣佈維省進入災難狀態，每晚8時至翌日凌晨5時實施宵禁，調派軍隊支援警方，民眾每天只可外出一小時運動，購物只容許每戶1人，且禁止婚禮，只有接受或提供護理、上下班人士可以外出，工作要取得許可證，夜間火車受限，全州500萬人禁足，違規者最高將被罰2萬澳元，折合新台幣约44萬元。

即使如此，維州每日確診病例還是在2百多人至近8百人之間擺盪，何時可以消滅疫情，解除宵禁，無人能夠保證。維州現在各城市一片死寂，全國第二大城墨爾本商店、百貨公司、夜店、理髪廳、餐廳、咖啡廳，全部關門，農場成熟的蔬果無法採收，只能擺爛。唯有提供食物的超市及藥妝店可以營業，經濟損失至少120億澳元(約合新台幣2400億元)，影響25萬就業機會，失業率達13％。

原本獲選全球最宜居住的墨爾本市，現在超市人潮稀疏，代之而起的是各地發放救濟食物的教堂，大排長龍，足達半公里，慘況空前，無法想像。

不止澳洲有慘痛教訓，亞洲的越南、新加坡、泰國⋯，都有相同經驗。原本疫情相當受到肯定，連續99天零確診的越南，7月底在峴港出現第一宗確診病例，政府快速撤離8萬人，但是疫情立即漫延到420件，所幸尚無人死亡，然而政府及人民大驚，從此立即重啓防疫措施，恢復高度戒備。

新加坡原來也是防疫成功典範，不料因為外籍移工群聚，稍有失當，立即引爆單日確診1千多確診災情，累計確診已達5萬5千多人，究其原因是地窄人稠，相互感染容易，這也是台灣必須引以為戒的問題，大台北地區同樣人口密集，一旦群聚感染，後果不堪想像。

韓國情況一樣，2月27日曾經1天確診1千多人，全國進入緊急抗疫戰爭狀態，終致疫情到3月16日驟減到84人，不料到8月7日又再出現本土20案例，引起政府及人民緊張，唯恐疫情再次捲土重來，目前又重返抗疫戰爭狀態，期待早日恢復。

台灣目前防疫狀況穩定，但是回想6月日本女大生回國、7月泰國移工、8月比利時男工程師回國均確診，真令人擔心台灣是不是仍有未被篩檢出的病例。而台大公共衛生學院在彰化舉辦的萬人大篩檢，發現陽性抗體，而且症狀不輕，這些案例都警惕政府及國人，新冠肺炎病毒還是潛藏在台灣不知的角落中，只是大家不知道而已，風險依舊，不容忽視。

台灣絕對不容許新冠肺炎病毒潘朶拉的盒子被打開，政府及全民仍要全力防範，不可稍有懈怠，必須保持現在良好的成果，以保護人民生命財產的安全。