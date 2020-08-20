美國、日本國防部長月底關島會晤　將討論中國與北韓威脅

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）日本媒體週四（20）報導，日本防衛大臣河野太郎將於8月29日與美國國防部長埃斯柏（Mark Esper）在關島會晤，預計將討論中國與北韓威脅。

消息人士指出，河野太郎與埃斯柏的會晤將觸及中國近年在東海及南海的軍事擴張及領土主張；兩人也將討論日本自6月間取消部署美國開發的陸基神盾（Aegis Ashore）陸上配備型彈道飛彈防禦系統後，對北韓導彈威脅的威懾作為。

日本每日新聞指出，這將是河野太郎在新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）爆發成全球流行病後第一次的海外出訪；武漢肺炎使得各國部會首長大幅縮減海外行程，美聯社也指出，這將是埃斯柏近期的第二次海外出訪。

除了赴關島外，埃斯柏也將至夏威夷及參訪太平洋島國帛琉，顯現他對太平洋地區的重視。值得注意的是，美國航空母艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）月前發生船上官兵群聚感染武漢肺炎，航母隨後停靠關島並進行長達兩個月的防疫隔離，直到5月底才重新出航。

河野太郎與埃斯柏的會面將在關島的一座美軍基地裡進行，這也是兩人自七月間連同澳洲國防部長雷諾（Linda Reynolds）舉行視訊會議後再度會談。當時三方重申強烈反對任何在東南海地區使用武力與威嚇手段破壞現狀及增加緊張情勢的行為，警告中國意味濃厚。