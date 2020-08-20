白先勇經典文學《孽子》改編舞台劇巡迴台灣　同婚合法凸顯成家渴望別具意義

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)文學大師白先勇經典小說《孽子》，被視為現代華人同志文學先鋒，今年適逢《孽子》發表滿40周年，同名舞台劇將於高雄、台中及台北接棒登場，白先勇面對面座談會將於9月6日台北國家圖書館舉行。

「我寫作，希望將人類心靈中無言的痛楚轉換成文字。」－白先勇



《孽子》由台灣男藝人周孝安(白衣)及知名舞者張逸軍主演(攝影/許培鴻)

白先勇的經典長篇《孽子》，曾翻譯為至少七國語言版本，並曾在1984年改編成電影、2003年改編電視劇；2014年於TIFA台灣國際藝術節首演時，觀眾迴響熱烈一票難求；2019年更獲得法國第一大報「世界報」（Le Monde) 選出1944年以來100本世界各國最佳小說，《孽子》為入選的兩本華文小說之一，也是台灣唯一入選的作品。

白先勇曾說：「我寫作，因為我希望將人類心靈中無言的痛楚轉換成文字。」這樣的創作信念，也是《孽子》之所以能跨越國界和世代持續感動人心的主要原因。40年來世界在變台灣社會也在變，《孽子》也一直不停地在變奏，尤其去年台灣成為亞洲第一個通過同志婚姻法的國家，此刻《孽子》重返劇場，更具意義和代表性。

有別以往，今年重返舞台的《孽子》不同於影視作品的寫實拍攝，更著重於「情」，主要場景圍繞在昔日同志聚集地－新公園（今二二八和平紀念公園）的蓮花池，劇情更著墨於父子親情的悔罪與救贖，凸顯了孽子們對「家」的渴望與追尋。



白先勇經典創作《孽子》舞台劇將重返舞台(圖/主辦單位)

在《孽子》中以舞蹈完美詮釋阿鳳不羈性格的張逸軍，目前是優人神鼓團員，無法演出期間都在山上協助劇團去年歷經火災後的重建工程。面對疫情造成許多演出取消，他形容自己心情「異常複雜卻又異常平靜」，也更體認瞬息萬變的每個當下才是永恆，要抱著平常心以不變應萬變。

首次從影視跨舞台劇表演的周孝安，飾演因情殺事件被父親驅逐海外多年的王夔龍（龍子），周孝安在揣摩角色上用力至深，他說：「每次去排練前我會先聽一遍舞台劇主題曲《蓮花落》，先哭一場。」

周孝安感覺自己跟龍子已經互相成為彼此：「我無法只用自己來看待疫情的影響，而是龍子這個角色會跳出來，他覺得自己又被拒絕、又被放逐了！還好確定了演出時間後，我們的心也終於定下來了，繼續一起為了演出耐心等待與排練下去。」暫停排練期間，他也跟龍子「告假」，去了很多沒去過的台灣景點，重新感受生活和大自然，好好的再出發。

《孽子》原定今年3月重演，後因新冠病毒疫情，歷經兩次的取消與延期，所幸疫情趨緩，最終確定於今年9月26、27日高雄衛武營歌劇院、10月3、4日台中國家歌劇院、10月16至18日台北國家戲劇院重新上檔巡演。詳情請前往創作社劇團官網查詢。