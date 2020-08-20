相聲瓦舍黑色幽默喜劇《謊然大誤》獲台灣文學獎　10月舞台亮相8/28開放免費索票　

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)相聲瓦舍團長馮翊綱奇幻黑色喜劇《謊然大誤》獲台灣文學獎，即將於10月搬上大舞台，劇作講述各種欺瞞到最終恍然大悟，採用相聲中逗哏及捧哏增添歡樂氣氛，將於下周五(8/28)開放索票。

「看的是喜劇、體悟的是人生」－《謊然大誤》

國立台灣文學館與相聲瓦舍合作，將劇作家馮翊綱台灣文學獎「劇本創作獎」作品《謊然大誤》戲劇搬上舞台演出 ，本劇為相聲瓦舍團長暨藝術總監馮翊綱以30多年演出累積的深厚經驗，加上自我人生淬鍊，透過愛情與分離、悲歡離合與殊途同歸的奇幻故事，所構成的黑色幽默喜劇。

《謊然大誤》 透過三位主角：一個愛寫故事、一個愛說故事以及一位愛聽故事的人譜成，主要敘述在不同故事中的各種假奘、欺騙、隱瞞，進而明白、理解、恍然大悟重要事物，採用相聲中逗哏、捧哏的模式，一面說故事一面展開內容的鋪陳欺詐，從中呈現瓦舍幽默歡樂的曼妙。

此劇導演為多方位劇場藝術工作者梅若穎，參與作品達40餘部，也包括電影、廣告等演出經歷，並擔任多部國片的電影表演指導。

《謊然大誤》將於10月31日、11月1日台南免費演出兩場次，地點於國立台灣文學館演講廳。演出後，現場舉辦演後座談會，邀請劇作家馮翊綱及導演梅若穎與觀眾交流；免費索票將於8月28日中午12時起開放，數量有限，贈完為止。