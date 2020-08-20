【期待再相聚】營運困難！利百加旅行社宣布10月起歇業、優離40餘員工　同集團「加利利」也縮編

同集團的「利百加」與「加利利」旅行社, 都以辦理出境旅遊為主 (圖/官方網站) 同集團的「利百加」與「加利利」旅行社, 都以辦理出境旅遊為主 (圖/官方網站)

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）受武漢肺炎疫情衝擊，不少旅行社撐不下去，利百加旅行社昨(19日) 就宣布10月起歇業，同集團專做歐洲旅遊的加利利旅行社則決定縮編。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊觀光產業，尤其旅行社更是首當其衝。根據觀光局統計，今年1月至7月，旅行業申請停業17家、解散26家。

中央社引述利百加旅行社內部公告，由於疫情影響，導致業務縮減、營運困難，將從10月起歇業。

公告指出，公告視為資遣通知，全體同仁最後在職日為9月30日，人資將提供非自願離職證明書及退保文件，以利同仁申請失業給付，各單位善後人員將協助辦理終止營運相關作業。

利百加旅行社股份有限公司及加利利旅行社董事長彭榮富表示，雖然觀光局有提出紓困3.0補助，但員工沒有事情做，整天空轉，才決議讓利百加旅行社歇業，原本40幾名員工將會優離，也會協助轉介其他工作。

加利利旅行社部分，彭榮富表示，加利利也會進行縮編，員工除了留職停薪者及留下的員工外，其餘都會資遣，但會安排去其他公司工作，等到疫情回穩、國門開放後，就會將員工找回來。

對此，觀光局表示，利百加旅行社預計9月底辦理停業，現有員工約60人將協助轉職或依法資遣；加利利旅行社現有員工近100多人，預計9月底裁員約60人，也將協助轉職或依法資遣，已向勞動機關通報，且預告期及謀職假等，均優於勞動法規規定。

觀光局指出，按「交通部觀光局補貼旅行業營運及薪資費用實施要點」規定，補貼對象如有虛報、浮報、偽變造申請文件，以及自申請補貼日起3個月內有減班休息、減薪、裁員、停業或解散等情事，將不予撥款；已撥款者，除追回已撥付款項外，並追究相關法律責任。前揭2家公司尚無違反相關規定。

觀光局表示，這兩家旅行業都以辦理出境旅遊為主，業者基於營運考量依法辦理停業或裁員，觀光局原則尊重其公司經營決定，後續仍將督促該公司應遵守勞動法規規定，以維護員工權益。