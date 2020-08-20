亞洲工業4.0盛大開幕　副總統盼將台灣打造成為智慧國家

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）全球第一檔且規模最大的實體製造展，「亞洲工業4.0暨智慧製造系列展開幕典禮」19日在台北南港展覽館盛大開幕，台灣副總統賴清德致詞時表示，台灣機械產業從2017年開始，連3年產值都超過兆元，他並期許，業界與政府合作，大家共同努力，將台灣打造為智慧國家。

副總統賴清德表示，這項展覽是全球工業4.0智慧製造與智慧服務的重要平台，除了產官學研各界共同參與、響應蔡英文總統的「5加2產業創新」政策，並且舉辦國際級論壇，展出內容更是精彩多元，包括智慧製造、工業自動化、智慧服務以及機器人等。

賴清德還說，2016年蔡英文總統上任之後，積極推動各項政策，其中在智慧機械化方面投入了新台幣150億元，由經濟部跟科技部負責執行。台灣機械產業從2017年開始，連3年產值都超過兆元，這就是我們共同努力的結果。

他期許業界與政府合作，大家共同努力將台灣打造為智慧國家，不僅有個人的智慧化服務、還有智慧家庭、智慧城市、智慧政府。

台灣副總統賴清德出席「亞洲工業4.0暨智慧製造系列展開幕典禮」(照片由總統府提供)

副總統賴清德在開幕儀式後與來賓一同參觀展場，並前往位於台北國際自動化工業展的「科技部智慧機械創新館」與「德國館」等展館參觀。

「科技部智慧機械創新館」今年也展出五大智慧機械專案計畫成果，共計9校15個計畫團隊參與。科技部吳政忠部長表示，在推動策略上包含橫向連結及縱向串聯，結合科技部、經濟部與教育部從不同面向共同努力，並且由學門基礎研究奠定紮實的基礎，再由專案計畫針對業界技術缺口進行前瞻研發，同時藉由國研院扮演系統化技術研發平台的角色來協助學界團隊，最後透過鏈結產學的機制加速將學界研發成果落實於產業應用，甚至是商品化、衍生新創公司。

德國經濟辦事處處長林百科（Axel Limberg）表示，工業4.0將是現代工業和未來繁榮的關鍵，用更低的成本達成個性化生產，自動化勢在必行。專注於電子和機械領域的台灣和德國是發展未來自動化解決方案並滿足市場需求的天作之合，為了促進這種交流，德國經濟辦事處也規劃了「德國工業4.0研討會」，不僅為德國館增添風采，更讓優秀的德國和台灣製造商齊聚一堂。

「亞洲工業4.0暨智慧製造系列展」，聚焦自動化工業、機器人與智慧自動化、物流即物聯網、冷鏈、3D列印等8大主題，自8月19日到22日在台北南港展覽館一、二館展出。

「科技部智慧機械創新館」今年也展出五大智慧機械專案計畫成果，共計9校15個計畫團隊參與。(照片由總統府提供)