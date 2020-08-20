東地中海緊張升高 艾爾段：盼希臘開啟對話管道

土耳其總統艾爾段表示，土耳其希望希臘採取行動開啟對話管道，以確保東地中海爭端獲和平解決。。(照片來源：美聯社) 土耳其總統艾爾段表示，土耳其希望希臘採取行動開啟對話管道，以確保東地中海爭端獲和平解決。。(照片來源：美聯社)

土耳其總統艾爾段今天表示，土耳其希望希臘採取行動開啟對話管道，以確保東地中海爭端獲和平解決。但他重申，安卡拉決心確保在區域油氣資源上的權利。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天在安卡拉出席土耳其首家太陽能板工廠開幕儀式時指出：「我們支持談判，而不是製造緊張，我們支持降低衝突，而不是升級。我們衷心期盼對方採取行動打開對話管道，不要採取升高緊張的行動。」

親政府的「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，艾爾段沒有講明「對方」是誰，但顯然是指希臘，因為這兩個鄰國對地中海大陸棚的主張重疊。

艾爾段表達期盼兩國和平解決爭端的同時，也強調安卡拉不會放棄在區域的權利和利益。

土耳其在利比亞和東地中海等不同議題上與區域國家存在矛盾。艾爾段強調：「沒有任何殖民勢力可以剝奪我們對估計藏量豐富區域油氣資源的權利。」

希臘、賽普勒斯共和國（南賽）、以色列、埃及、巴勒斯坦、義大利、約旦去年成立商討東地中海天然氣資源的平台，將土耳其及其支持的北賽普勒斯土耳其共和國（北賽）排除在相關區域合作之外。

土耳其一再表示，希臘和南賽無視於土耳其和北賽的利益，對地中海大陸棚的權利主張範圍過大，違反國際法。

艾爾段7月底曾下令暫停在東地中海進行與油氣探勘有關的地質研究活動，試圖降低區域緊張。但在希臘和埃及簽署海上劃界協議後，土耳其於上週宣布恢復鑽探作業。