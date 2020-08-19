防境外疫情釀感染　台灣指揮中心：擴大採檢2類高風險族群

武漢肺炎境外移入風險升溫，指揮中心今天宣布擴大採檢，未來發燒、呼吸道症狀、不明原因腹瀉者，只要曾接觸國外返台人士或從事外送人員等高風險職業，都可經醫師評估採檢。

國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，但國際間疫情仍嚴峻，鄰近的日本、香港、澳洲等國疫情持續升溫，境外移入、社區傳播風險增加。

根據中央流行疫情指揮中心統計，全台每天檢驗量能可達7400件，但目前每天僅檢驗約200件，防疫量能稍寬裕。為掌握可能感染個案、阻斷社區傳播，指揮中心上週召開專家會議決議擴大社區監測通報採檢條件，今天發布致醫界通函宣布此消息。

指揮中心發言人莊人祥接受記者電話聯訪時表示，根據現行通報定義，民眾在接觸來自國外有發燒或呼吸道症狀者後，出現發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常或不明原因腹瀉，都應依法通報疾管署並採檢。

不過，考量境外移入疫情風險增加，專家決議擴大社區2項通報採檢條件，未來有發燒、呼吸道症狀、不明原因腹瀉者，只要在發病前14天曾經接觸過國外返台人士，或本身為「較高職業暴露風險者」，即便不符合通報定義，仍可經醫師評估接受採檢。

莊人祥解釋，所謂「較高職業暴露風險者」指需要近距離頻繁接觸不特定對象的人員，或是可能感染武漢肺炎但尚無症狀的人員，像是大眾運輸場所、商場、百貨公司、餐廳、 娛樂場所等人潮較密集場所或從事食品外送、防疫旅館等第一線服務人員。

另外，經常進出醫療院所、處理武漢肺炎檢體的醫學實驗室工作人員，例如醫療照護工作人員、承攬商勞工、派遣勞工、清潔人員、傳送人員等，同樣屬於較高職業暴露風險者，一旦有疑似症狀都可經醫師評估接受採檢，新制即起上路。