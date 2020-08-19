台灣彰化「精準防疫」篩檢經費向疾管署申報　葉彥伯：中央都查得到

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）彰化縣衛生局主動篩檢無症狀之居家檢疫者遭到指揮中心下令徹查，衛生局長葉彥伯今（19）日指出，他們派員依照標準流程安排民眾到醫院篩檢，費用衛生局不經手，由醫院申報；醫院則表示，依程序向疾管署申報。

日前一名長居美國的台籍少年回台探親，少年沒有症狀，在居家檢疫期間由彰化縣衛生局採檢，中央流行疫情指揮中心17日宣布少年確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）。該事件引發有部份人士質疑為何無症狀為何需要採檢，對此中央疫情指揮中心委由政風單位展開正式調查是否未依程序作業

彰化縣長王惠美今天上午前往衛生局，為局長葉彥伯以及員工加油打氣，有媒體詢問葉彥伯為何要針對沒有出現症狀的居家檢疫者進行篩檢，葉彥伯指衛生局進行的是「精準防疫」，也就是針對住院肺炎病患、不明肺炎病患、從海外返國後第十天等族群進行篩檢。

葉彥伯下午也針對篩檢的流程、費用等問題，再度作出簡短回應。

葉彥伯指出，居家檢疫或是居家隔離的民眾如果要進行篩檢或就醫，不管有無症狀，衛生局都會派員依照標準流程，在全程掌控的狀況下，安全的讓民眾就醫採檢，不會有其他的問題發生。

葉彥伯說，由於安排民眾到醫院去採檢，醫院會依照社區監測通報的規定來執行採檢，相關費用也都由醫院來申報，衛生局不會經手，經費的金額多寡，中央都有資料，他們不便說明。

記者詢問醫院如果有衛生局轉介的民眾要進行武漢肺炎篩檢，費用如何計算；醫院回答，民眾只需要付掛號費以及部分負擔，其餘的費用則依程序向疾病管制署申報。

至於今年4到8月的「精準防疫」篩檢數量以及篩檢的標準，葉彥伯則回答，衛生局所做的篩檢都是依照中央所規定的標準程序來進行，也就是依照社區監測通報的規定來進行，相關資料都建置在系統裡面，中央隨時都看得到查得到，因此篩檢數量等問題都由中央來清查，他不便回答。