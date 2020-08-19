台灣李前總統登輝追思告別禮拜9/19舉行　10/7將長眠五指山特勳區

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）李前總統登輝先生在今年7月30日晚上逝世，總統府今(19)日下午召開治喪大員會議，由副總統賴清德主持，會後決定，9月19日舉行李登輝追思告別禮拜，10月7日奉安告別禮拜李登輝將長眠於五指山國軍示範公墓特勳區。

總統府發言人張惇涵表示，治喪大員會議由副總統主持，在會議開始前，全體治喪大員起立為李前總統的辭世默哀一分鐘，後續並由工作小組向治喪大員會議報告相關工作事宜，會後由總統府發言人張惇涵向外界說明。

張發言人表示，為尊崇李前總統生前信仰，以及尊重家屬意見，李前總統的「追思告別禮拜」，將於9月19日週六上午9時30分，於真理大學大禮拜堂，由臺灣基督長老教會協助，按基督教禮拜程序，並符合卸任總統身份之慣例體制，合儀崇榮進行。

張發言人提到，真理大學的大禮拜堂是1997年由李前總統剪綵落成啟用，當天的「追思告別禮拜」會場，將尊重家屬意願，以基督教禮拜程序進行，邀請至親友人、教會弟兄姐妹及相關人士參與，並懇辭輓聯、花圈、花籃。

張發言人說，欲前往弔唁李前總統的民眾朋友，總統府將於同一時間，於李前總統的母校－淡江中學禮拜堂設置「追思會場」，同步直播追思告別禮拜現場的畫面，供民眾弔唁。

校區也將布置在臺北賓館展示的李前總統生平事略看板，以及民眾朋友留言的13面留言牆，同時，也將以人形立牌，重現李前總統早年在淡江中學校園留影。而包括真理大學及淡江中學，都隸屬於臺灣基督長老教會。

張發言人也指出，9月19日當天，蔡總統將親自出席追思告別禮拜頒發褒揚令，表彰李前總統畢生對於國家的重大貢獻與殊勳，並進行覆蓋國旗儀式。

追思告別禮拜後，啟靈儀式發矧砲21響，以示對國家元首之尊崇，並繞行李前總統的母校淡江中學，進行最後巡禮，再返回翠山莊暫厝。

張發言人談及，總統府也將製作李前總統追思影片，國史館亦編列中、英、日文版的「李前總統登輝先生追思集」，並尊重家屬意見，不發訃聞，但擇期於四大報頭版刊登訃告與謝啟。

另外，李前總統的「奉安（告窆）禮拜」預計將於10月7日週三在五指山國軍示範公墓特勳區進行，同樣依照李前總統的宗教信仰與家屬意願，按基督教禮拜程序，比照國葬規格辦理。

張發言人也表示，10月7日當天，全國公務機關下半旗一天，奉安（告窆禮）時，鳴葬槍，以示對李前總統的尊崇。李前總統將長眠於五指山國軍示範公墓特勳區，安息主懷。