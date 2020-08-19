禁中資OTT來台灣未封網　愛奇藝9/3後變跨境收視

中資OTT禁止來台預計9月3日上路，外界關注愛奇藝消費者權益，NCC發言人翁柏宗表示，愛奇藝的內容伺服器是在香港，消費者後續仍可跨境收看，NCC後續執行沒有所謂平台下架或祭出封網手段。

經濟部昨天正式預告「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，把代理或經銷中國OTT及相關商業服務納入禁止範圍，預告期滿後，將在9月3日正式上路。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天召開例行記者會，NCC發言人翁柏宗表示，等經濟部公告上路後，會發函給電信業者、ISP業者、資訊服務業者以及愛奇藝台灣經銷商歐銻銻娛樂等業者，希望業者遵守法律，後續不能代理廣告跟相關業務。

翁柏宗強調，愛奇藝的內容伺服器是在香港，消費者後續仍可跨境收看，NCC後續執行並沒有所謂平台下架或祭出封網手段。而是基於互惠原則，中國並未同意台灣網路影音服務業者在中國播放，因此也不讓中國OTT平台在台落地。

翁柏宗解釋，台灣並未封網，愛奇藝平台在9月3日後還是可以觀看，只是代理商或相關商業服務不可以繼續經營，客服也不能外包給其他業者。

也就是說，消費者如果原本有訂閱愛奇藝，9月3日後仍可以觀看，只是因為台灣電信業者無法提供伺服器或傳輸服務，可能會影響平台觀看品質；如果消費者在9月3日後訂閱愛奇藝，消費性質會屬於境外交易，後續也不會有台灣在地的客服服務。

昨天消息一出，不少愛奇藝會員擔心權益受到影響，NCC對此表示，據了解，愛奇藝在台灣擁有200萬經常性用戶，NCC後續也會跟行政院消保處以及縣市政府消保單位連絡，以維護消費者權益。

至於愛奇藝與台灣內容業者合作拍攝戲劇或採購是否會受到影響，NCC表示，會再去瞭解實際情形。