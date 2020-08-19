三大飯店集團攜手推「皇后號」500噸觀光遊輪城市之旅

暑假期間，國旅復甦，花東和離島國旅正夯的同時，城市旅遊卻不得到國人青睞，國內三大飯店集團：雲朗觀光集團、凱撒飯店連鎖、老爺酒店集團，繼跨品牌通用券後，再次攜手合作引領城市渡假旅遊風潮!透過河川文化為發想，用豐富的美食餐飲結合悠遊淡水河夜景體驗，推出了「星級住宿」加「高級遊輪」行程推廣「城市旅遊」。以大型河輪包船形式，帶領旅客搭乘500 噸級的觀光遊輪，搭配浪漫自助晚宴、Live Band 和星級住宿，比照塞納河遊船，帶領遊客星光夜遊淡水河，打造最浪漫的城市旅遊。三家連鎖飯店集團共同推出的雲凱爺「皇后號」遊輪度假城市之旅，晚餐饗宴時段可在船上欣賞觀音山夕陽，享用君品酒店所準備的沙拉、前菜、湯、主餐與甜點等自助式料理，星光饗宴時段則可於船上佇足觀賞八里左岸夜景，享用美味的下酒菜與甜點，燈火通明水波倒影，河面輕風徐徐吹來的同時還可品味特調飲品。而飯店住宿共有君品酒店台北、台北凱達大飯店、台北凱撒大飯店、板橋凱撒大飯店、趣淘漫旅-台北、北投老爺酒店共六間飯店可選擇，住房最低自4,500元起，航班定為10月24日起至11月28日間的每周六出航，分別有下午5點30分駛航的晚餐饗宴與晚間9點駛航的星光饗宴二個班次，共計出航12航次，可享有飯店集團所安排規劃的城市水岸渡假旅遊，是國人在北台灣全新的旅行選擇。

跟著飯店 夜航藍色水路

許多城市的興起皆源自河流，從運輸功能、經濟功能到現在的觀光遊程等，構築出每座城市獨一無二的文化風貌，更成為城市的觀光亮點。早年為幫助淡水河排水，不料卻導致潮水帶來海水倒灌，良田遭淹沒而鹽化，但卻長出一片紅樹林，徹底改變了關渡的河口生態。如今淡水河已成為一條景觀藍色水路，是雙北市最美的觀光動線。雲朗、凱撒、老爺連鎖三大集團所推出的「皇后號」遊船與住宿行程，遊船行程自關渡碼頭登船前，建議國人可在紅樹林步道或紅樹林生態教育館先行體驗、探索當地豐富的自然生態群落，親近河濱溼地、泥灘地，了解潮汐變化與鳥類、蟹類、紅樹林等動植物的趣味知識，也可遠觀「關渡大橋」呈拋物線的紅色鋼拱，如同彩虹跳躍水面與背景的觀音山相映成趣。

登上「皇后號」後，此時夕陽西下，落日餘暉倒映在波光粼粼的淡水河面上，淡水右岸將可看到紅毛城園區，園區裡有荷西時代、清領時期以及日據時代的建物，看著走過時代風華的紅毛城，品味著君品酒店所準備的晚餐美食佳餚，將是絕佳的五感享受。而行程的最高潮，便是行至接近淡水河口時的返航時分，望向八里左岸太陽落下的方向，可以欣賞到淡水河最著名的夕陽大景，當日落在海口的光線顏色從火紅到粉紫，將為每位旅客留下難以忘懷的絕美景色。而返航的行程途中望向八里左岸，可以看到許多河岸景觀餐廳點起星星燈火，此時台北華燈初上，夜色正是最美的藍色調，加上沿岸的高樓燈火通明，透過水波倒影，欣賞著如醉如色的河岸夜景返抵關渡碼頭後回到住宿飯店，為行程畫下美麗的句點。

雲朗、凱撒、老爺三大集團再次聯手合作，透過歷史文化、美食、和自然美景的角度，邀請民眾親身體驗台北藍色水路的美麗，住房專案售價自4,500元起，自10月24日將首航在淡水河上，不妨從河面探尋陸地風采，一起與旅人們探索這條歷經蛻變的河岸，從藍色水路享受城市不同的浪漫與悠閒，並感受河川與城市之間的緊密關係。