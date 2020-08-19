山形閣 榮膺 Travelers' Choice 最風雲得主

山形閣榮膺2020年TripAdvisor貓途鷹「Travelers' Choice 最風雲得主」；TripAdvisor貓途鷹是全球領先的旅遊網站，每年都會針對全球的酒店、景點和餐廳，根據上一年度全球數百萬旅行者貢獻的點評，綜合多個考評緯度而評選出獲得「Travelers' Choice 最風雲得主」評選，表彰其在上一年度中能夠積極與客戶一起互動，並通過旅行者的反饋，幫助旅行者找到且規劃一個非凡旅程、並獲得旅人肯定的觀光旅遊業者。

TripAdvisor近日公布全台最熱門的飯店，山形閣在全球48個市場140多萬家飯店、台灣3,000多家飯店中脫穎而出，榮獲台灣區第11名；自2017年5月29日開幕後，即於2018年獲得booking.com「旅客評分卓越獎」，山形閣自我要求精進，每年皆獲旅客肯定，2019亦蟬聯booking.com「旅客評分卓越獎」，今年(2020年)除再度獲booking.com「旅客評分卓越獎9.3」，更同時獲得hotels.com的「旅客最喜愛住宿9.4」 、全球傑出飯店指標獎項的Agoda.com金環獎（Gold Circle Awards）9.3，現更榮獲國際性旅遊評論網站TripAdvisor「Travelers' Choice 最風雲得主」台灣區第11名。

山形閣此次「Travelers' Choice 最風雲得主」，這是一個客人對商家的評分必須至少在4顆星（滿分5顆星），且該商家在TripAdvisor貓途鷹上的點評數量、點評更新頻率等因素都必須要達到TripAdvisor貓途鷹專屬評選標準，山形閣非常榮幸能獲得來自各方的肯定，每個獎項帶給我們的是來自每位旅客的支持與肯定！我們感謝每一位住客的留言與評分，您的聲音一直是山形閣前進的動力和方向！我們秉持「不求最大、但求最好」、並提供更專業、貼心的服務的理念，款待來自全球旅客。

山形閣座落於礁溪火車站與礁溪轉運站中間，步行皆為五分鐘即可抵達，自高速公路國道五號頭城交流道至山形閣，車程約5-10分鐘，交通相當便捷；在設計規劃客房時，為提供住客寬大悠閒的泡湯空間，每間客房均有一噸水量的超大型私人浴池，希望住客能沈浸在礁溪溫泉源頭的美人湯，放鬆身心；若想要活動筋骨亦有健身房可以動動身子，或者前往沙瓦那電競場使用SWITCH的「健身環」、「舞力全開」讓您全身動起來；想要看看蘭陽平原與龜山島美景，可以到八樓的花園交誼廳，來杯宜蘭茗茶或者咖啡，坐在寬敞的半戶外大陽台放空自己，是最樂活的；山形閣等您親臨體驗！

更多礁溪山形閣相關訊息請上官網查詢，訂房、訂餐服務專線03-9872323。