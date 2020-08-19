從台灣呼喊Hola Indonesia！印尼國慶市集結合購物節吸睛國際

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為讓在台中的印尼移工、僑生、新住民一解鄉愁。台中市政府經發局16日特別選在印尼國慶前夕，在台中舊火車站前廣場舉行「Hola Indonesia！印尼國慶市集」，現場共30家攤商，涵蓋印尼與台灣特色美食、服飾及工藝，鼓勵印尼移工、僑生、新住民及民眾除體驗節慶歡樂氣氛，也一同參與台中購物節，展現台中多元文化獨特性，增加國際能見度。

活動由靜宜大學、台中市喜樂文化推廣協會協辦，一早活動由印尼舞蹈揭開序幕。張局長與在場民眾同樂，現場即興演奏源自印尼的知名歌謠「甜蜜蜜」，讓印尼移工、僑生、新住民身在異鄉也能感受家鄉的慶典氣氛，同時讓無法出國民眾一起享受異國歡樂氛圍。

參與民眾不但可欣賞特色表演，也可穿著印尼傳統服飾、佩帶飾品感受印尼文化，與三五好友遊市集買曼煎粿、黃豆餅、薑黃飲料，享受印尼風味的點心。

另有台中在地丸文食品、阿奇師等美食。下午則接續辦理印尼國慶傳統趣味遊戲「吃蝦餅挑戰賽」、「拔河對抗賽」、「木屐合力賽」、「布袋跳跳腳力賽」及「頂頭立地平衡賽」，熱鬧滾滾。

臺中市經發局說明，為讓外籍朋友及民眾開心消費，經發局祭出好康優惠活動，現場出示下載2020台中購物節APP並消費累積滿500元，即可獲「市集限量現金折價券」，現買現折。

此外，活動攤商都有加入台中購物節優惠店家行列，消費即享金額「3倍計」。市府近期舉辦中區東南亞文化交流系列活動，包括結合觀光旅遊及商圈活動東協小旅行、搭配採購異國美食分享交流活動，盼增進中區在地商品、周邊商圈曝光度，吸引更多消費者走入台中市中區。