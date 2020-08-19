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台灣盼取代香港成為亞洲金融中樞？ 蔡英文：經貿政策將邁向自由化

反送中運動後港金融衰退，台灣將優化投資環境吸引人才資金

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2020/08/19 17:18
中共祭出「港版國安法」草案，嚴重影響香港對外來資金與人才的吸引力（圖/中央社）

中共祭出「港版國安法」草案，嚴重影響香港對外來資金與人才的吸引力（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）總統蔡英文今(19日)出席「三三企業交流會」，表示未來政府將推動更開放的經貿措施及更多元的金融產品，盼能成為繼香港後，下一個亞洲金融與資產管理中樞。

香港的金融盛況之所以衰退，肇因於一國兩制的變質。今年五月，中共祭出「港版國安法」草案，嚴重影響其對外來資金與人才的吸引力，香港股市恆生指數也即刻暴跌，更傳出一些企業擬撤資香港，減少資金過度集中的風險，導致其亞洲金融中樞地位受到動搖。

至於誰將取代香港的金融地位，根據中央社7月31日的報導，安永聯合會計師事務所所長傅文芳指出，從反送中至今，流入新加坡的國際存款較前一年同期大幅增長，可以看出資金轉移的軌跡，顯示新加坡有望成為下一個亞洲金融中樞。

台灣因金融自由度、金融監理氛圍及稅負上都有所限制，無法馬上取代香港，然政府仍期望能把握專業人士及各方資金引入的機會。在交流會上，蔡總統表示，過去幾年，政府調整了經貿法規，也全面優化投資環境，協助台商回流，越來越多國際知名的企業與資金、人才、技術都看好台灣，也加碼投資台灣。

除此之外，面對中國在國際貿易合作上的打壓，蔡總統強調，政府將持續爭取和各國簽訂雙邊多邊的經貿合作協定，深化國際經貿組織（如WTO和APEC）的參與、協助企業排除其貿易障礙，拓展更大的海外市場。
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