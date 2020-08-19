比利時工程師等3案未影響台灣　指揮中心結案

比利時工程師案、香港及日籍工程師境外確診案，中央流行疫情指揮中心今天公布疫調結論，3例個案接觸者不論核酸檢驗（PCR）或抗體均為陰性，研判未對台灣造成影響，宣布結案。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳下午在記者會中表示，比利時工程師感染源不明案是最近民眾相當關心的個案，經層層疫調並經專家小組討論已做出最後結論。

張上淳說，比利時工程師5月3日入境，經過14天居家檢疫後在台北、彰化兩地工作，7月底出境前自費採檢意外確診，住院至今。

張上淳說，為了釐清感染源，指揮中心採本土個案方式展開疫調，針對接觸者進行PCR及抗體檢驗，全數都是陰性，不僅找不到在台灣期間可能感染源，也沒有傳染給任何人，研判他在入境前就已感染的風險較高，在台灣期間可能已到疾病後期，並未對台灣造成影響。

台灣女性在香港確診案，張上淳說，這名個案7月27日從台灣到香港，在香港機場入境採檢PCR為陰性，居家檢疫期間違反規定趴趴走，8月4日再次進行PCR檢測，8月5日確定為陽性，此後就到醫院隔離。

奇怪的是，此個案8月6日、7日再次進行檢驗，PCR檢驗均為陰性，和一般個案感染狀況很不一樣，也無從得知個案Ct值。

張上淳指出，指揮中心持續針對個案在台灣期間接觸到的37名接觸者，PCR、抗體檢驗均為陰性，確認台灣沒有任何感染源，個案也沒有傳染給他人。

至於日籍工程師案，張上淳說，這名個案在台灣工作一段時間，8月1日回到日本後確診，但無從得知個案Ct值等相關訊息，經指揮中心疫調，104名接觸者PCR、抗體均為陰性，在台灣沒有找到可能感染源或傳染給任何接觸者。

張上淳指出，根據最終疫調結果，這3例不僅都沒有找到可能感染源，也沒有造成其他人感染，加上至今已過14天，研判沒有對台灣造成影響，宣布結案。