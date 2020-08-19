台灣新北地政新增4語言申請書表及宣導影片 新住民登記不再卡卡的！

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）為提升為民服務品質，新北市樹林地政事務所推出「多語言申請書表」服務，該所特與轄區內新住民語言老師及阿美族族語老師合作，除於聯合服務中心提供越南文、泰文、印尼文及阿美族語等申請書表外，更拍攝新住民語言、阿美族語言宣導影片，以營造友善新住民及原住民洽公環境。

近年來新住民人口增加，新北市也是外國人口最多的城市，佔全國總量近10%，除了新住民人口增長，所轄區域內原住民族人口數佔全新北市總量21%，且以原住民中的阿美族群為最多數。

新北市樹林地所表示，為了讓新住民對這片土地更有歸屬感、原住民能推廣族語文化，該所提供以越南文、泰文、印尼文及阿美族等語言翻譯的土地登記申請書、登記清冊、土地建築改良物所有權買賣、贈與移轉契約書、土地複丈申請書、建物測量申請書、不動產成交案件實際資訊申報書(買賣)等7種書表，讓新住民與原住民朋友能以熟悉的語言及文字進一步瞭解地政相關資訊，保障其財產權益。

新北市樹林地所表示，，為使翻譯的申請書表能廣為週知應用，特別與轄區內新住民語言老師及阿美族族語老師合作，拍攝多語言申請書表宣導短片，突破語言的障礙，透過熟悉的母語對話，讓大家都能輕鬆了解該所多語言服務。