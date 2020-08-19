淨灘、淨貪！ 台灣臺東縣府攜手外籍人士宣導反貪意識

臺東縣政府政風處日前於卑南富山段海域舉辦「Transparent Government Clean Taitung 廉潔政府，乾淨臺東」—Beach Cleanup Day淨灘宣導活動。這次首創以網路英文反貪腐問卷結合實際淨灘活動，將抽象的「淨貪」概念和具體的「淨灘」行動做連結，喚起本國及外國民眾對反貪的意識，以及對臺東美麗海岸線的愛護。

臺東縣政府政風處表示，淨灘宣導活動透過公私協力的合作模式，號召許多外國友人參與淨灘，一同創造乾淨臺東。本次活動合計超過100人參與，清除約360公斤垃圾，其中漁業垃圾約100公斤、玻璃回收約50公斤、塑膠回收約30公斤。

來自美國的Josh表示：「將反貪宣導與淨灘活動結合是一個很酷的想法，而且淨灘是一件很有意義的事，希望有越來越多人重視塑膠回收的概念，減少塑膠製品的用量，以『無塑生活』共同愛護地球。」。



臺東縣政府政風處余世銘處長指出，好山好水好人情是臺東的特色，也吸引許多外國朋友來臺東旅遊及生活。為了讓在臺外籍人士了解我國廉政政策，這次反貪腐問卷設計中、英語兩種版本，除了爭取外國友人認同與支持外，也希望可以回饋他國作法，彼此交流學習。

將淨灘與反貪結合是創新的概念，乾淨的環境與廉能的政府一樣重要，期盼透過兼具環保、反貪腐及國際化等多元有趣的活動，吸引民眾共同維護廉潔政府，創造乾淨臺東。（新聞轉載自新住民全球新聞網）