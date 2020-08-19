你畫畫我彈琴 臺日夫妻落腳台灣屏東演繹異國風情

今年受新冠肺炎疫情的影響，上半年度許多活動都停擺，臺灣雖然防疫有成，但也要到6月7日國內解封，國人才比較安心地外出活動。解封後，在臺灣打響名號的屏東「新住民市集」，也在每個月第2個星期日重返孫立人將軍行館廣場，在炎炎夏日為大小朋友注入充滿異國風味的歡樂。

來自日本的志甫一成，是津輕三味線老師，三味線是日本的一種傳統弦樂器。志甫老師除了在當地教日語，也收過不少想學習三味線的學生，正努力地在臺灣這片土地推廣這種受歡迎的日本傳統音樂。

志甫的太太來自高雄，本名辛克甄，人稱美緒老師，在屏東新住民市集中擺攤創作「似顏繪」，這種現場將真人漫畫化的繪畫方式，特別受到小朋友的喜愛。夫妻倆一人作畫一人彈琴，在南臺灣的市集攤位上演繹傳統與現代、日本與臺灣的多樣風情。

來自黑部立山 彈三味線是一生職志

和屏東熱帶的氣候不同，志甫一成的家鄉在日本富山縣，就是著名觀光景點黑部立山的所在之處，高緯度的城市終年涼爽，冬日還積著厚厚的白雪。「屏東的大武山和立山一樣3,000多公尺高，而且都是在市區裡，一抬頭就能望見山景。」

志甫曾經在他經營的YouTube頻道【志甫一成 台灣】SHIHO ISSEI的影片中這樣說過，雖然離家到了與家鄉氣候截然不同的南國，但還是能在生活的細節中找到彼此相似之處。

志甫從16歲那一年就迷上了日本三味線大師―上妻宏光的磅礡演奏，從此他努力不懈，勤奮地練習，10年後終於獲得大師肯定，一同展開日本的全國巡演。

問起他來到臺灣的契機，他說，2011年因為在311震災中感受到臺灣的溫情，就決定隻身來看看這裡，初到屏東，他就認為屏東市最富有臺灣味的城市，是他心中的理想宜居地。

「屏東不像臺北、高雄已經高度都市化，四處都有很多日本公司和日本人，步調緩慢又寧靜，比起大城市似乎很鄉下，但生活上卻沒有什麼不便利之處。」志甫說，這是他選擇在屏東落腳的原因。

常駐屏東 Cosplay牽起夫妻緣分

另一個使志甫一成常駐在臺灣的原因，自然是相戀多年的太太辛克甄。克甄有一個日本名字美緒，主要從事繪畫和繪畫教學的工作，在臉書經營繪畫粉絲頁美緒老師的日常。當年美緒還是青春少女，在餐廳任職服務業，興趣是擔任日本動漫的Coser，志甫也喜歡參加動漫展的攝影，在一次高雄的動漫展中，因為喜歡美緒所扮演的角色，所以多拍了一些照片。

當時志甫已經在經營YouTube頻道，美緒因而在網路上與志甫相識，交往6、7年以後，步入結婚禮堂，並定居在屏東。如今，美緒的肚子裡已經有倆人愛的結晶，預計在今年的8月底，會迎來這位臺、日混血的新二代寶寶。

提起相識的過程，美緒的眼中還是充滿粉紅泡泡，微笑時露出可愛的小虎牙，興奮之餘還帶有幾分羞澀，彷彿多年的相處並不會減少戀人間的熱度。

抓住人物神韻 創作「似顏繪」受歡迎

美緒的性格親切可愛，除了在新住民市集擺攤為來往的客人創作「似顏繪」肖像，她也在網路接單位客人製作畫像，或是開班教授當地的孩童繪畫。「原本畫畫只是興趣，不過到新住民市集擺攤以後，我才興起把畫畫當正業的念頭。」從小就喜歡看漫畫的美緒，認為繪畫就是從模仿開始，來建立腦中的資料庫，透過不斷的練習，找到屬於自己的畫風。

「這張畫其實是畫我自己，也搭上時事風潮，寫上『Taiwan can help』！」美緒說，「似顏繪」就是要抓住人的神韻，再用漫畫的筆法來創作，受到很多喜歡動漫的大小朋友喜歡，雖然大眾一開始不太能接受畫個畫像要賣錢，但是與其他地方相比，自己的創作很有特色，價錢也公道，所以也逐漸打開市場。

彈琴與畫畫，音樂與美術，這對臺日夫妻離開了自己熟悉的出生地，在屏東這個城市落腳。志甫一成平時的工作除了擔任日文老師，最大的志向還是在臺灣推廣三味線琴的文化，「津輕三味線，三味線從日本青森縣來，和他的家鄉一樣也是很冷很冷的地方。」美緒說，經過多年的推廣，志甫的演出也慢慢受到重視，除了很多單位會邀請他演出外，也培育了地方有老有少的學生，能夠把這樣傳統的文化藝術推廣出去，也搭建了臺、日文化間友好的交流，不負他當年來臺的初衷。

志甫一成Youtube頻道：【志甫一成 台灣】SHIHO ISSEI

志甫一成臉書粉絲頁：志甫一成 台灣

美緒臉書粉絲頁：美緒老師的日常

屏東「多元文化講座及創意市集」

活動時間：每月第2週星期日下午2點到6點

活動地點：屏東市中山路61號(孫立人將軍行館)

（新聞轉載自新住民全球新聞網）