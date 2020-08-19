積極查疫有錯？台灣彰化縣衛生局長遭「政風調查」 台大公衛詹長權：很難過！

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）超前部署積極查疫有錯？素有「台灣食安英雄」之稱的彰化縣衛生局局長葉彥伯18日因遭質疑「多事」為返台居家檢疫無症狀者採檢，因此遭到政風單位調查；台大公衛前院長詹長權在臉書發出不平之鳴，不解台灣政府為甚麼這麼做，不但忽略世界衛生組織示警注意年輕且無症狀的感染者，還要施壓積極抗疫的官員。

具有使命感、給外界印象廉潔自持、擺脫公僕害怕任事陋習的葉彥伯，擔任彰化縣衛生局長長達16年，任期間積極查辦食品衛生安全事件，自2011年率先揭發塑化劑事件，2013年揭發大統橄欖油成分有異，最後成為當時轟動的黑心油品事件，有「食安英雄」之稱，更建立龐大的流行病學數據分析資料庫，6月台大公共衛生學院也宣布與彰化縣合作萬人血清抗體檢測以了解武漢肺炎在台灣社區感染程度。

18日卻有意外發展，一名長期居美的10多歲台灣籍少年獨自返台探親，返台時無症狀，但居家檢疫期間卻被彰化縣衛生局採檢確診，同時卻有部份人士質疑為何無症狀為何需要採檢，對此中央疫情指揮中心委由政風單位展開正式調查是否未依程序作業，甚至涉及圖利、貪汙等。葉彥伯回應媒體時，僅淡淡表示尊重中央指揮中心調查。

詹長權18日在臉書上撰文，指世衛早已示警，指年輕且無症狀的感染者是觸發此時全球大流行的來源之一，而彰化縣衛生局跟上世界公共衛生主流，幫國家社會找到這樣子的「年輕且無症狀的感染者」的個案，而如果所有縣市都可以像彰化縣一樣積極檢測找出無症狀者，台灣就可以堵住了這種類型個案進一步的傳播，讓疫情不至於擴散到社區。

詹長權遺憾表示，對於地方超前部署防疫工作檢測「年輕且無症狀的感染者」，衛福部不用公衛專業去和彰化縣相互切磋討論，卻大張旗鼓向外宣稱要用政風單位去查彰化縣為甚麼要去發現這個「年輕且無症狀的感染者」，實在令他不解及擔心，對於這樣的發展他感到「很難過」。

截至19日，台灣累計已有486人確診、7人死亡，近幾月僅有境外移入案例。不過，越南、上海皆在18日各新增一例來自台灣的武漢肺炎境外移入個案。此前，馬來西亞14日也通報有旅客自台灣出發至海外確診染疫案例。今年6月，一名曾短期停留台灣的日本籍女學生， 在返回日本時也被驗出新冠肺炎確診，懷疑是在台灣遭到感染。這些個案通報後，衛生單位有針對其在台密集接觸者進行抗體檢驗，皆呈陰性。

自由報導，彰化縣長王惠美19日一早前往彰化縣衛生局向基層人員加油打氣。被問及對於衛生局主動採檢是否知情，王惠美回應該項政策是經過她同意。她指彰化縣衛生局為守護縣民健康超前部署，天天加班至深夜，這些措施事後都證明超前部署有效防堵疫情，她質問到底哪個步驟做錯，「要不要一併把我調查一下！」