傳美艦可能靠泊 國防部：務實交流不評論媒體臆測

國防部發言人 史順文（圖） 國防部發言人 史順文（圖） (來源 中央社)

紐約時報援引未具名美方官員的說法報導，美國可能派遣軍艦靠泊台灣港口等作法。國防部今天表示，穩健務實推動各項軍事交流，強化整體防衛戰力，確保國家安全，不評論媒體臆測內容。

紐約時報近日援引未具名美方官員的說法報導，美國政府不大可能嘗試在台灣駐軍，但有可能派遣軍艦靠泊台灣港口、派遣軍官著軍服訪台、在台灣展開訓練計畫。

媒體記者今天在國防部記者會中詢問國防部發言人史順文少將對此報導的看法，他回應指出，台美基於「台灣關係法」，共同維護區域和平穩定，國防部也配合政府整體外交政策，穩健務實推動各項軍事交流，強化整體防衛戰力，確保國家安全；至於媒體臆測內容，國防部不評論。

共軍東部戰區13日宣布在台灣海峽和南北兩端進行實戰化演練，史順文指出，中共從未放棄武力犯台，相關區域情勢變化，國軍均充分掌握，且有完整應變計畫，將持續強化戰備整備，有信心維護國家安全。

外傳共軍將在南海軍演，模擬奪取台灣控制的東沙島，引發各界關注。立法院內政委員會召委、國民黨立委陳玉珍計劃安排內政委員會20日赴東沙島考察。陳玉珍並表示，赴東沙島考察並非事出突然，而是銜接5月受天候因素影響未能成行的後續安排，單純考察、慰勉海巡。

史順文在答覆記者相關提問時指出，目前駐守東沙島的是海巡署官兵；內政委員會委員到東沙島考察行政院海洋委員會相關業務，國防部會將區域情勢提供參考。