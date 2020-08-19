清雞糞待遇高不想離開 失聯移工躲雞舍與台灣移民署躲貓貓

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署嘉義縣專勤隊獲報，雲林縣1處養雞場聘僱失聯移工從事清理雞糞工作，經該隊實地勘查蒐證，日前利用中午時段前往查察，其中數名非法移工一看見移民官進入養雞場，立馬在雞舍內逃竄躲藏，企圖規避查緝，但移民官早已鎖定目標，前後夾擊清查，查獲2名泰國籍及4名菲律賓籍共6名失聯移工及逾期停留人士非法工作，全案連同非法雇主依違反入出國及移民法及就業服務法深入調查。

泰國籍失聯移工「小巫」及「阿飛」表示他們夫妻倆為了賺更多錢，離開原工作處所四處打零工，在臺已失聯逾期約1年半，最近半年開始在養雞場清理雞糞，雖然工作環境又臭又髒，但待遇真的不錯。

「阿飛」私底下笑著說，原本以為雞舍很臭不會有人來，結果當天卻看到移民署人員來查察，讓他嚇一跳，而當時雞舍內已經裝好很多大袋子，想說蹲坐在後面不會被發現，怎麼過沒多久一個移民官已經悄悄出現在後面，又讓他嚇一跳，現在他們夫妻倆只能等待遣返回泰國。

嘉義縣專勤隊隊長張玉龍呼籲國人切勿心存僥倖，而聘僱、媒介或容留失聯移工或其他非法外來人口從事工作，否則違反就業服務法，將面臨新臺幣15萬元以上75萬元以下罰鍰，若是5年內再次違反更涉及刑責，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣120萬元以下罰金。