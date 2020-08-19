中國腳踩全世界的縮影！中大使赴吉里巴斯履新竟走兒童「人體地毯」

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）近來一張中國大使唐松根接受友邦吉里巴斯歡迎，踩在當地30多名孩童身上走過的的照片引起正反兩面的爭議。有人緩頰說「這是吉里巴斯島上文化啦」，但也有網友表示，「中國也是這樣踩著全世界的」。

澳洲媒體《ABC》報導，太平洋島國吉里巴斯去年9月份與台灣斷交後，火速與中國建交。中國大使唐松根今年3月份抵達吉里巴斯履新，並拜會總統兼外交部長馬茂，而近日一張攝於他下機時的照片震驚網路。

只見唐松根走在一排由當地30個男孩趴在地上，堆疊鋪成的「人體地毯」，2名女性細心攙扶著他走過，讓看到照片的網友們相當震撼。

報導指出，該照片在網路上引發正反兩面的爭論，有網友指出，該儀式是在吉里巴斯的馬拉基島（Marakei）上舉行，而「人體地毯」是歡迎儀式的一部分。

有吉里巴斯當地網友表示，該儀式在當地婚禮上很常見，通常是由男方的家族人士趴在地上讓女方家人走過，表示歡迎他們加入這個家族，有崇高的歡迎之意。

「當長者決定時，沒人可用反對，也是該島嶼特有的文化之一。」

但不是所有人都能這樣正面看待這張照片。

網友「Mary Kwan」說，「我不了解這是不是吉里巴斯的傳統，但我確定沒人看得見照片中這些孩子們所遭受的非人待遇。這是中國踩著全世界的縮影啊！」

網友「Kam Uyghur」表示，「可悲的是，他們的國歌「Teirake Kaini Kiribati」，意思就叫「站起來吧，吉里巴斯」，真諷刺。」

一名吉里巴斯的自由新聞記者里蒙（Rim Rimon）則說，「台灣駐吉里巴斯大使也曾造訪馬拉基島，但是從沒有過這樣的歡迎儀式」。

還有網友評論，並不驚訝吉里巴斯有這樣的傳統，但是我想知道，紐西蘭、澳洲及台灣大使有過這樣的「人體地毯」待遇嗎？

立場向來親中的吉里巴斯總統馬茂，上任後與中國眉來眼去，2019年9月終於攀上中國，火速與台灣斷交，外交部長吳釗燮透露，吉國曾要求我方購買高額波音737民航機，而中國原本還想用便宜的國產C919客機抵用，被吉國拒絕，最後只得贈送一架波音737客機。

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