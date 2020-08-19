美中貿易談判無限期延後　川普：我現在不想和中國講話

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）美國總統川普在週二（18）表示他取消原訂在上周末舉行的美中貿易談判，並再度嚴詞批判中國處理新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的方式。

川普（Donald Trump）週二在亞利桑那州出席活動時表示，「我取消了與中國的會議。我現在不想和中國說話。」

原訂上週舉行的貿易談判本是要讓雙方檢視第一階段貿易協議的執行狀況，由美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）為首與中國副總理劉鶴率領的代表以視訊會議方式會晤，現則被無限期延後。

港媒《南華早報》報導，川普席間還直言，「中國對全世界所做的事簡直難以想像。」川普近期強烈批評中國，尤其是在武漢肺炎議題上，畢竟美國現成為武漢肺炎最大疫區，有高達17萬人死亡，疫情重創經濟，也危及川普的連任之路。

美中關係日益惡化，日前分析師便對雙方接下來的貿易談判表示不太樂觀，不過川普在週一（17）才稱讚中國進口美國農產品，白宮貿易與製造業政策辦公室主任納瓦羅（Peter Navarro）亦表示第一階段貿易協議的執行進度已「步入正軌」。

然而，針對美國是否考慮中止第一階段的貿易協議，川普週二則表示，「我們到時就知道。」

美中關係近期跌落谷底，除了武漢肺炎之外，其他爭端還包括美國批評中國強硬實施香港版《國安法》並修改對港政策、對中國涉入壓迫新疆維吾爾族的官員及組織祭出制裁、抨擊中國在南海的軍事擴張，並且禁用華為等中國科技。