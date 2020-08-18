〈時評〉應該從「死亡率」來設計新的防疫戰略

全球的武漢病毒確診者累計已達2千2百04萬9426人，不過，已經痊癒者也達到1千4百58萬6013人。仍有症狀者6百53萬6631人，其中重症者6萬2074人，已不幸死亡人數77萬7439人。這樣的病毒到底厲不厲害？做個比較，過去一年，全球因肺結核而死亡的人數，超過150萬人，是武漢肺炎的死亡人數兩倍，卻沒有得到全球衛生單位的同樣重視。而且因為所有國家都在全力面對武漢病毒，忽略其他的傳染病，至少在過去幾個月，讓肺結核病人上升了幾百萬人，而愛滋病與瘧疾也都因為封城拿不到藥，而令更多患者喪命。

到了這個階段，光拿確診數來做排行榜其實是不對的，還要將累積死亡率，同時參考，才知道那些國家比較危險。台灣的死亡率是(7/486)1.44%，很低，差不多是「流感化」了。不過，義大利的死亡率是(35400/254235)13.92%，英國的死亡率是(41369/319197)12.96%，法國的死亡率是(30429/239306)12.71%，比利時的死亡率是(9944/78534)12.66%，墨西哥的死亡率是(57023/525733)10.84%，西班牙的死亡率是(28646/359082)7.97%，德國的死亡率是(9296/226686)4.1%，看來歐洲是嚴重的。那美國的死亡率是呢？(173716/5612027)3.09%，巴西的死亡率是(108654/3363235)3.23%，印度的死亡率是(51925/2701604)1.92%。目前確診數超過百萬人以上，全球前三名國家，死亡率其實不高。

目前，全球的武漢肺炎死亡比率(777440/22049452)3.52%。記得幾個月前，全球的武漢肺炎平均死亡率大約在7~8%，大體上，從死亡率看，全球疫情是在緩解狀態。本次比較，不採計中國，因為這個國家的數字真實性大家都懷疑。

目前公共衛生專業者之間，有很多不同見解，有人危言，秋冬後，可能有新一波的武漢病毒入侵，可是都拿不出學理的依據。可以說是一種「猜想」，比較合理的懷疑是，十月起新的流感來襲，有可能讓一些武漢病毒隨之活躍，但這也是猜的。也有人認為，如果武漢病毒是從實驗室中製造出來，那麼，有可能走與SARS相類似的命運，只攻擊一次，就沒有了。這當然也是「猜想」的。不過，對於未知的世界，科學家都是用猜想的，雖然有些合理的推測做基礎。不過總有水落石出的一天。到底誰猜對了。

不過，有些事並不是用猜的，比如說，美國衛生部長Alex Azar的台灣行，本來就是安全的，並不是因為專機或是外交泡泡這些措施發揮「神效」。而是他們來的人都有先三採陰的紀錄，而且進台灣還有再採陰的保証。這樣的「防疫2.0」，才是陳時中部長拍胸膛保証的真正科學依據。

八月底捷克訪問團，可能有多達百人來台，所仰仗的當然也是與Alex Azar一樣的「防疫2.0」(先三採陰，進台灣再一採陰)。所謂專機或團進團出，等等外交泡泡都是「演很大」。如果外交可以有這樣的「綠色通道」，為何一般人要被關14天？如果在國外三採陰，回國在機場再一採陰(全都自費)，是否可以引用Alex Azar模式，直接回到正常活動？這是防疫團隊必需想清楚說明白的議題。防疫團隊可以對不願自費採檢的入境者繼續採用關14天的措施，可是必需讓已經現實存在的「綠色通道」進入「非特權」的普級狀態。

當然，這樣的新防疫變動，可以對全球國家分級，來自不同國家的入境者，應有不同的對待。而這時，死亡率的高低，就是一個相對而言客觀的標準。中國的數字不可信任，則不在分級之列，直接放在暫不考慮的國家。而美國雖然確診人數多，但死亡率還低於全球平均，當然可以積極討論如何交流。歐洲的死亡率都比全球平均高出很多，優先序就會差一些，但是捷克的死亡率(399/20202)1.97%，不算高，可以列入較高優先歡迎國家。而日本的死亡率與捷克相當(1099/55667)1.97%，其實也應列入高優先序交流國家。

更重要的是，哪些國家可以列入開放出國，死亡率當然是最重要的考量。如果進入1~2%死亡率，這些國家可以列為趨近流感化，應該有新的進階版，研擬以開放為目的的防疫措施提供大家遵行。

最近發現的案例都是無症狀者居多，表示這個病毒的弱化已經發生。除了等待好的疫苗出現，其實台灣可以有更加進步的公共衛生防治的領先創新做法。