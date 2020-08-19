〈時評〉政府要嚴防下半年國際經濟風暴 穩定台灣經濟

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情持續在 全球蔓延，台灣17日新增1例境外移入確診病例；中央 流行疫情指揮中心日前... 2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情持續在 全球蔓延，台灣17日新增1例境外移入確診病例；中央 流行疫情指揮中心日前也宣布8大人潮擁擠及密閉空間 應戴口罩，包括大眾運輸等場所。圖為民眾搭乘捷運戴 口罩。 中央社實習記者賴昀岫攝 109年8月17日 (來源 中央社)

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，預估下半年台灣企業營運會比上半年好，但是沒有跡象顯示有V型反轉的跡象，唯有全球疫情舒緩，經濟才有快速復甦可能，然以目前中美對抗及美國疫情依舊嚴峻情況來看，政府仍應嚴防經濟的變局。

中華經濟硏究院最近公布2020年上半年台灣採購經理人營運展望調查，顯示今年上半年營運狀況比2019年下半年嚴重衰退，利潤下降甚至超過50％，營運狀況擴散指數分別是24.3%與26.8%，大幅降低，不過大多數廠商認為下半年會比上半年好，擴散指數分別是57.2%與58.8%。

從前述擴散指數明顯看出，今年上半年經濟大幅萎縮，衰退嚴重，下半年如果再加上貨幣供給、工業製造指數等因素，經濟應該是比上半年好，但是仍然無大幅成長的可能性。目前世界各國都在找尋正確防疫方式，並有150多家生技公司投入疫苗研發，但是現在情況看起來，應該可能還是以美國的生技醫藥公司拔得頭籌的可能性最高。

令人遺憾的是目前中美兩強現在陷入修昔底德陷阱，世界第一強與第二強權之間，已經掀起政治、經濟、軍事、外交、科技等全方位對抗，而且不斷測試對手底線，美國不斷派遣軍機，沿中國海岸近達40海浬偵蒐，而中國在南海的軍事演習動作不停，甚至直接威脅我國東沙群島，項莊舞劍態勢明顯，使得雙方擦槍走火的風險大為提高。

其實中國在一月新冠肺炎疫情爆發後，封城鎖國，三個月之內能夠解決疫情，應該累積相當多的經驗及對病毒的了解，這些知識相當寶貴，應該值得世界各國參考，可惜就是隱匿疫情，不能夠公開透明，讓世界各國有更多的了解及準備，釀成如此大的災難，以及今日大國對中國的不信任，令人遺憾。

新冠肺炎疫情，已使中美兩國嫌隙加深，新冷戰形成，甚至連防疫都採取對抗態勢，互不信任，而經濟上發生微妙變化。美國商務部公布，今年第二季經濟暴跌9.5%，創70年來最大跌幅。連續兩季經濟衰退，確定這個全球最大經濟體已經正式陷入危機，目前失業人數高達1700萬人，領取救濟金人數共計5380萬人，唯有股市，還是反向成長，連宣布倒閉的赫茲租車(Herts)股票都會大漲，就可看出美股狂飈隱藏的風險不容忽視。目前標普指數已經從7月以來，大漲逾4％，股市已經偏離經濟發展實際情況。

台灣防疫成功，獲得世界肯定，意外的是第二季經濟成長率跌落至負0.73%，創金融海嘯以來新低，比預期的0.5%，減少1.23%，第二季經濟調整後實質GDP比第一季衰退8.82%，衰退幅度也創下歷年之最，幸賴半導體產業、5G、資訊產業熱潮，撐起經濟發展大傘。但是民間消費負成長5.13%，比第一季的負1.58%更嚴重。而金融體系銀行獲利第二季比去年同期衰退14.7%，海外分行6月竟然還出現虧損5千萭元的慘況，經濟不景氣衝擊各行各業，不容忽視。所幸台股迭創新高，集中交易市場加權指數還突破歷史高點12682，可見投資人對於台灣的未來，仍然十分有信心，這是值得慶幸的情況，讓企業及個人都能保持資金的流動，有助防止經濟風暴發生。

新冠肺炎疫情嚴重，其實中美雙方領導人如能捐棄成見，攜手共同防疫，應能創造人類更大的福祉，否則不僅經濟無解，甚至要付出更多人命代價，且難期待國際經濟復甦，而台灣面對現今複雜的國際情勢，政府一方面要小心謹慎，因應疫情變化，更要穩定國家經濟發展，期能渡過這次近代人類經濟史上最大的危機。