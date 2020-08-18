首創「陪你看書」臺馬移動圖書館 臺灣優質創作巡迴大馬交流

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為響應吉隆坡當選聯合國教育科學文化組織「2020年世界圖書之都」，由文化部、駐馬來西亞臺北經濟文化辦事處及馬來西亞漢文化中心聯合舉辦的「陪你看書Ba-Ku Bersama」移動，安排載滿臺馬優良圖書的移動書車，自即日起進行為期2週西馬半島學校巡迴送書閱讀活動，將臺灣豐沛的出版能量推廣至馬來西亞，亦彰顯臺馬文化交流情誼。

「陪你看書Ba-Ku Bersama」圖書館計畫啟動儀式，8月14日於吉隆坡國家文化遺產Rumah Tangsi故居，同時也是吉隆坡世界圖書之都辦公室舉行，由駐馬來西亞臺北經濟文化辦事處代表洪慧珠、馬來西亞漢文化中心主席拿督吳恆璨、吉隆坡世界圖書之都諮詢委員會主席兼吉隆坡市長拿督諾希山共同主持。

文化部指出，本計畫「陪你看書」的馬來文名稱Ba-Ku Bersama，為「一起讀書」的意思，是以馬國學子為對象所建立一個多樣豐富的圖書閱讀平臺，書車將巡迴到西馬半島十個州屬多種源流學校送書，希望透過這次活動與各學校圖書館所合作交流，讓學生更加深刻體會閱讀的重要性。

文化部表示，「陪你看書Ba-Ku Bersama」移動圖書館計畫贈送的書籍，除了挑選馬來西亞的馬來、英文、淡米爾、華文原創作品外，也有來自臺灣作家的中英文作品，書籍種類橫跨文學、社會、繪本等領域，希望借此機會將更多臺灣優質圖書作品介紹給大馬主流社會，透過文字、插畫、文學及文化，讓馬國讀者更加瞭解臺灣與馬來西亞的文化異同。

文化部表示，原定書車巡迴完畢後將舉辦臺馬出版工作者分享會，因疫情影響轉為線上進行，自9月14日起在「陪你看書・移動圖書館」臉書粉絲專頁舉辦為期6天的分享活動，預計邀請馬來西亞與臺灣書業專業人士，包括閱讀誌Openbook主編吳致良、臺灣新手書店店長鄭庭宇、Malaysian Writers Community創辦人之一Tina Isaacs、馬來文學刊物Svara總編輯Hafiz Hamzah、馬來西亞華文文學刊物《蕉風》、東南亞文學獎得主Syed Mohd Zakir等參與，歡迎讀者們響應觀看，共同分享臺馬多元且豐富的創作能量。