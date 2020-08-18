科技解謎遊戲活潑創意　新北教育局獲全民國防傑出貢獻獎

國防部「109年全民國防教育傑出貢獻獎選拔」 結果出爐， 其中新北市政府教育局及私立莊敬高職獲選傑出貢獻團體獎， 市立三重商工林清南校長及私立莊敬高職曾秀芝主任獲選傑出貢獻個 人獎。新北巿在推動國防教育上結合科技遊戲的創新作為， 將嚴肅的議題注入活潑元素讓人眼睛一亮。

新北市政府今年推薦團體及個人參與國防部「 全民國防教育傑出貢獻獎」選拔均全數獲獎，成績非常傑出。 新北市政府教育局本次獲獎，在推展全民國防教育相關工作， 無論是「學校教育」、「政府機關(構)在職教育」、「 國防文物維護、保存及宣導教育」、「社會教育」及「文宣及考核」 等相關作為均深受委員肯定；其中「古今結合 全民國防創新玩」的主題活動別具創新特色， 運用淡水古蹟博物館園區及周邊藝術工坊等建物設計「 實境解謎闖關活動」，將LINE@軟體結合AR擴增實境、 Kinect動態辦視裝置及現場場館陳展等， 設計一連串的解謎遊戲。此套系統應用在年底的「熱血青春戰滬尾」 競賽中，以活潑暨休閒的整體規劃，激盪參與同學的腦力、 理解力及觀察力，將全民國防觀念融入情境遊戲。

私立莊敬高職近年來積極參與國防部各項活動，舉凡在人才招募、 全國儀隊競賽、創意愛國歌曲比賽、 莒光園地節目拍攝等活動均有該校師生的身影，各項競賽成果不斐， 對推動全民國防教育工作，可說是不遺餘力； 另外市立三重商工在林清南校長的支持下， 建置全國首創全民國防情境教室，配合「翻轉教育」設計為「 分組合作教室」，教室佈置包含精神標語、專業書籍展示櫃、 階級臂章裱框及軍服展示、國防資訊看板、立體拼圖海報專區及投影 式射擊模擬器等設施，藉由轉換學習場域， 提供學子身歷其境的學習空間，強化全民國防教育作為。

教育局長張明文表示，全民國防是國家生存發展的基石，本市在全民 國防教育相關工作推動上不斷求新求變， 結合相關局處以多元管道及方式實施， 讓學生及民眾在參與各項活動的過程中認識、 支持並認同全民國防政策， 以潛移默化方式達到宣揚全民國防理念目標； 未來本局將採更多元面向及創新方法， 持續精進並落實推動全民國防教育各項工作。