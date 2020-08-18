富邦金控三度蟬聯《財星(Fortune)》全球500大企業

富邦金控再獲國際肯定！《財星(Fortune)》雜誌10日公 佈2020年全球500大企業(Fortune Global 500)排行榜，富邦金控連續三年入榜，排名由第471名躍升至 第403名，更是台灣唯一三度入榜金控公司， 顯見富邦金控耕耘國內外市場有成，除了經營成果和績效卓著， 長期投入公司治理、 企業社會責任及金融創新上的卓越表現已躋身世界級標竿企業！

富邦金控董事長蔡明興表示，能三度入榜《財星(Fortune) 》全球500大企業是對公司的高度肯定！富邦金控擁有最完整、 多元的金融產品與服務，金控及主要子公司皆位居市場領導地位， 亦連續十一年穩居台灣金控業每股獲利龍頭，經營績效耀眼， 未來也將持續精進，致力為股東創造最大價值。

美國《財星(Fortune)》雜誌從1995年開始推出全球5 00大企業排行榜(Fortune Global 500)，依據企業年度營收排名， 為全球最受關注的商業排行榜之一。今年台灣共計有九家企業入榜， 富邦金控排名大躍進至第403名，較去年進步68名， 亮眼成績有目共睹。

蔡明興表示，2020上半年，新冠疫情重創全球經濟， 各國經濟重啟速度遲緩、美中對峙持續升溫，台灣也連帶受到衝擊， 為此，富邦金控積極落實風險控管， 旗下各子公司仍維持優異穩健的經營績效，截至7月底， 富邦人壽自結總資產首度突破5兆元，富邦金控自結總資產也逼近9 兆元，雙雙創下歷史新高。除深耕台灣市場， 提供創新及全方位的金融服務，亦擴大區域布局， 包括富邦人壽子公司香港富邦人壽與眾安科技(國際)集團合資設立 眾安人壽，在香港推展純網路壽險業務； 台北富邦銀行除深耕東南亞市場，也將觸角延伸至澳洲， 獲金管會核准籌設雪梨辦事處。

追求經營績效之際，富邦金控亦持續深化永續經營(ESG)， 優異表現屢獲國際ESG評等機構高度肯定，連續三年入選「 道瓊永續世界指數」成分股，2019年首度改列「保險(INS Insurance)」類別，名列全球保險業第五、 為台灣金控業之首；連續三年入選MSCI永續指數成分股，亦獲M SCI ESG Rating評選為保險業評等A級，並連續五年入選「 富時社會責任新興市場指數」成分股。富邦金控將持續推動「 永續經營(ESG)願景工程」， 落實企業社會責任於子公司業務中， 把金融業核心能力轉化成為永續經營的推力，穩步朝「 亞洲一流金融機構」的目標邁進。