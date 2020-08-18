經典名畫動起來！AR擴增實境看米勒

府中15新北市動畫故事館與廣達文教基金會合作， 將藝術大師米勒的畫作運用融接投影及擴增實境技術( Augmented Reality，簡稱AR）製作成動畫展示， 把經典作品翻玩出新樣貌。

府中15長期致力於動畫藝術的發揚及推廣，而廣達文教基金會的「 游於藝」計畫則長期推動博物館走進校園。 本次合作展出游於藝計畫中「向大師挖寶-米勒巡迴特展」 的一系列畫作，期望民眾能夠透過觀展， 感受米勒透過畫作對土地所呈現對土地的真實情感；喚起民眾珍惜、 尊重大自然，並提昇對本土人文的重視。

本次展覽運用多媒體創作手法呈現世界經典名畫。擴增實境(AR) 技術，讓「紡紗女，奧弗涅的牧羊女」及「春天」 等畫作栩栩如生地動起來。除此之外也運用融接投影技術， 將畫作串聯成長達6公尺的動畫投影， 動畫版的米勒遊走於自己的作品之中， 強烈的視覺效果吸引了所有參觀民眾。除了動畫作品， 現場更以真實的稻穗、樹枝及落葉等自然素材製作情境布置， 讓人彷彿走進名畫之中，網美風格展場好看又好拍， 暑假期間已吸引逾上萬人參觀。

除了展覽之外，府中15更舉辦動畫夏令營活動， 帶領國小學員將稻穗生長的姿態以油彩黏土逐格動畫表現出來， 也學習肢體表演並應用在真人逐格動畫的拍攝上， 以不同的方式接觸藝術，並藉由學習的過程啟發創意， 以達到藝術教育深耕推廣的目的。

「大師眼中的世界：經典名畫動起來-米勒特展」展期倒數兩週至8 月31日止於府中15新北市動畫故事館3-4樓展出。 詳細展覽資訊可至府中15官網 (www.fuzhong15.ntpc.gov.tw)查詢， 或電洽29683600分機276。