台灣證券交易所攜手資誠、永豐金證券合辦論壇 行銷台灣資本市場優勢

左起為永豐金證券江偉源總經理、台灣證券交易所簡立忠總經理、資誠聯合會計師事務所周建宏所長暨執行長。(照片來源：台灣證交所提供) 左起為永豐金證券江偉源總經理、台灣證券交易所簡立忠總經理、資誠聯合會計師事務所周建宏所長暨執行長。(照片來源：台灣證交所提供)

台灣證券交易所與資誠聯合會計師事務所及永豐金證券，8月17日於台北共同舉辦「邁向台灣資本市場論壇 - 新冠時代之未來企業展望」。本次為三方首度於台北攜手合作，邀請約50餘位之海內外有意回台上市之企業主、高階主管暨國內上市公司及其轉投資公司代表到場交流，該等企業代表皆對台灣資本市場展現高度興趣。

今(109)年面臨新冠肺炎(COVID-19)疫情衝擊，撼動全球經濟及產業供應鏈，未來仍面臨諸多不確定性，為協助企業化危機為轉機，期透過本次論壇，由各界專家分享全球變局下企業風險與因應、台商布局全球之稅務規劃與進入資本市場規劃等議題，協助企業在變局下站穩腳步、重新布局，並透過資本市場力量協助企業成長及永續發展。

台灣證券交易所簡立忠總經理表示，截至去(2019)年底，台灣全體上市公司市值逾美金一兆元，於世界交易所聯合會(WFE)中排名全球第18位，成交值則排名全球第12位，全體第一上市公司(KY股)週轉率為180.01%，交易活絡程度遠超過整體市場及鄰近市場表現，且我國資本市場在法規透明度、審查時程掌握、國際化程度、籌資及再籌資順暢及公司治理備受國際肯定等面向均具優勢。目前第一上市公司在台掛牌家數為78家，今年上半年IPO市場雖受到新冠肺炎影響，熱絡程度不若前一年度，但在此變局下將更加以新思維助力資本市場，為台灣資本市場注入新活力。

證交所透過本次論壇持續向有意上市之企業主說明，為因應新冠肺炎(COVID-19)疫情對初次申請股票上市案件之影響，證交所採行相關寬容措施，包括得申請延長上市掛牌時限，另就109年及110年 IPO之案件，證交所將衡酌申請公司受疫情影響程度及最近期營運表現等予以綜合考量，並注重其未來營運發展穩定性及成長性，此外，彈性調整110年IPO案件之獲利能力認定規範，期協助受疫情影響，惟業績表現已逐步回穩之企業，仍有機會進入資本市場籌集資金。

證交所推動優質企業回台上市的腳步向來積極，惟今(109)年受到新型冠狀病毒疫情影響，暫未循往例赴海外辦理上市宣導說明會，及拜訪當地有意上市企業，惟證交所仍戮力宣傳台灣資本市場之優勢並推動外國企業回台上市。面對國際經濟情勢變局，對企業造成一定程度的影響，但也創造許多新的機會，證交所鼓勵企業把握這些全新的挑戰與機會，在變局中開創新局，並藉由資本市場資金的挹注，爭取最好的發展契機，奠定公司長期營運的基石，同時為投資人提供更多優質投資標的，共享企業成功之果實，創造雙贏。