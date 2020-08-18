台北流行音樂新地標開幕演唱會　《嗨！北流》驚人卡司曝光票券秒殺

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)《嗨！北流》演唱會將作為台北流行音樂中心表演廳開幕活動，超強卡司包含徐佳瑩、魏如萱及魚丁糸，票券已於上周開賣，一釋出立刻完售可見演出歌手的超人氣，演唱會將於9月5日登場。

為迎接台北流行音樂新地標「台北流行音樂中心」嶄新場館開幕，《嗨！北流》演唱會分為售票場及戶外場演出，這次卡司堪稱「含金量」十足，鄭重邀請金曲歌后徐佳瑩，為北流「帶球上陣」開唱增添「好孕(運)到」，喜上加喜！還有今年金曲獎一舉入圍六項大獎的魏如萱，挾著問鼎歌后的氣勢應北流之邀開金嗓助陣。

眾所盼望的壓軸卡司也終於曝光，前身為蘇打綠現為「菜鳥新團」魚丁糸！首度參與大型演出、擔任演唱會壓軸的魚丁糸，透露針對北流開幕演出內容將特別精選許多經典曲目，期盼與粉絲們在北流歡唱，為北流開幕獻聲祝福！



魚丁糸(圖/官方臉書)

為了讓更多民眾一起歡慶北流開幕，開幕演唱會除晚間表演廳售票場演出，特別於當天下午3時至5時安排戶外演唱會，邀請喜愛流行音樂的朋友免費欣賞，一起到北流鬥人氣，戶外場的演出陣容邀請到新生代歌手輪番上陣獻唱，有曾入圍第30屆金曲獎最佳新人的奇嗓少女林愷倫Karencici、YouTube億萬翻唱女神文慧如、以《狼人殺》人氣爆棚的饒舌創作歌手婁峻碩、在《聲林之王2》展現猛嗆饒舌實力的屁孩Ryan、入圍今年金曲獎的告五人等6組卡司，為開幕演出揭開精彩序幕，同時傳遞北流未來肩負培養流行音樂人才、鼓勵原創音樂的使命及精神。

《嗨！北流》將於9月5日晚上7點舉行，4000張門票已於15日開賣5分鐘旋即售罄，演出歌手的魅力十分驚人，詳情請前往北流官網及臉書查詢。

《嗨！北流》演唱會卡司曝光(圖/北流)