台灣「無症狀不孕」比例上升　醫：善用輸卵管攝影、子宮鏡等可快速找出不孕原因

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）現代人飲食、生活習慣、壓力等影響，導致不孕「年輕化」，尤其是「無症狀不孕」除了容易被忽略外，更有逐漸上升的趨勢。醫師提醒，年輕不再是本錢，小心你在不知不覺中，已經與不孕畫上等號。

TFC臺北婦產科診所生殖中心李怡萱醫師提醒，臨床上發現很多是「無症狀不孕」，像是輸卵管阻塞、慢性子宮內膜炎、卵巢庫存量不足、子宮先天異常、子宮瘜肉，或是男性精蟲異常等。其實這些情狀可以透過簡易、無創的不孕症檢查如：輸卵管攝影、AMH檢測、子宮鏡，精液檢查等，快速發現異常、盡早投入治療，避免錯過黃金生育期。

根據國健署最新統計，在台灣約有8%患者因輸卵管因素不孕而接受試管療程。這些患者通常是無症狀，少數會有骨盆腔發炎, 腹痛，或是膿性陰道分泌物，少數有合併尿道感染等。在幾乎沒有症狀之下難被察覺，通常都是因為不孕的問題來門診求診，做了輸卵管攝影才發現問題所在。

李怡萱醫師補充，常見的輸卵管阻塞原因是曾經有披衣菌感染造成的沾粘，另外，嚴重的子宮內膜異位症、曾經接受腹部手術造成術後沾粘等也可能導致輸卵管阻塞或水腫。

她特別提醒，輸卵管是精卵相遇的地方，若是此通道完全阻塞，則精卵根本無法自然結合形成胚胎；若是部分阻塞，有時候雖然形成了胚胎，但是無法順利移行到子宮腔，反而在輸卵管內著床形成子宮外孕，更是危險。

李怡萱醫師指出，在早期人工生殖科技尚未普遍之時，若是輸卵管近端完全阻塞，通常手術困難而且成功率不高，但目前人工生殖技術已經成熟而且普遍，患者只要能夠鼓起勇氣面對問題，其實還是可以透過專業醫療解決問題，絕大部份會建議直接接受試管療程，成功率高且較少後續併發症。