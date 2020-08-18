台灣野生動物監測新紀元 林務局全台監測網成形

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）行政院農業委員會林務局今(18)日在台北舉辦記者會發表，歷時6年首次系統性、標準化建構全國中大型哺乳動物長期監測系統，未來可作為野生動物經營管理的重要參據。值得注意的是，在自動相機監測資料顯示，穿山甲與流浪犬的相對豐度呈明顯負相關，也就是說當流浪犬數量上升時，穿山甲數量就下降。

林務局至2019年底，透過自動相機監測，已經累積超過500萬工時、355萬張相片，該局表示，透過這些長期累積的巨量監測資料，可以瞭解野生動物的分布、族群豐度變化、動物行為觀察、活動模式、生活史、族群量估算等，以及針對野生動物面臨的各種風險如疾病、狩獵、流浪犬貓等進行分析與評估。例如野生動物保育類等級評估所需的物種族群變動趨勢分析，原住民族傳統狩獵對野生動物族群的影響等。

大合照。(照片來源：林務局提供)

林務局局長林華慶表示，野生動物族群變動趨勢是擬訂保育政策的重要參考，以往野生動物的保育類等級評估，多來自區域性調查與專家學者的個人研究經驗，欠缺長期且有系統地大數據蒐集與分析。林務局自2013年起為因應狂犬病疫情、於海拔1500公尺以下山區建置、共計裝設285台自動相機的食肉目野生動物監測系統為基礎，於2017年以來逐步於中、高海拔山區、離島及保護區域擴增監測樣點，總計在全台架設超過500台紅外線自動相機，24小時全年無休監測出現的野生動物。

目前監測網累計共拍攝到29種哺乳動物，而在同一相機位置最多曾拍到11種哺乳動物。進一步分析，分布最廣的是山羌，共出現在91%的相機位置。其次是鼬獾，出現在90%相機位置。至於族群豐度，野豬、麝香貓和石虎近年來有下降的趨勢，而水鹿、野山羊、黃鼠狼、黃喉貂，以及2019年起改列一般類野生動物的山羌、台灣獼猴等，相對豐度則均持續上升。廣受矚目的台灣黑熊，拍攝到的相機點位也持續增加。整體而言，多數野生動物族群處於穩定或逐漸增加的狀態。

穿山甲。(照片來源：林務局提供)

近來流浪犬貓對野生動物的威脅逐漸受到關注，林務局表示，監測相機就曾記錄到流浪貓捕捉鳥類、搶食水獺捕捉的魚，以及犬隻攻擊水鳥的影像；而且拍攝到犬貓的自動相機點位也逐步攀升。更值得注意的是，自動相機監測資料也顯示，穿山甲與流浪犬的相對豐度呈明顯負相關，即當流浪犬數量上升，穿山甲數量就下降。也間接解釋了近年穿山甲受到犬隻攻擊的案件持續上升，必須正視。

林務局說，過去要估算野生動物族群密度，必須捕捉野生動物加以標記後釋放，再重複捕捉，對野生動物常造成嚴重干擾甚至傷害。若能運用動物身上獨特的花紋、斑點或角的缺刻，作為個體辨識的特徵，就可以不必捕捉動物。以石虎為例，林務局與特生中心及嘉義大學於2019-2020年，在南投中寮地區進行研究，已成功運用自動相機拍得的影像，建立辨識石虎個體的方法學，除了有助於了解當地石虎的個體數及族群密度以外，還可蒐集石虎的出生、活動範圍及族群量的變動等資訊。

林務局表示，因應監測網收集資料數量日益增加，需要投入非常多的人力去辨識，將研發物種AI自動辨識技術，以節省人工成本。且為加強資料數位化倉儲與系統分析功能，還與特有生物研究保育中心、中研院合作建置自動相機相片整合資料庫，能更有效率處理長期累積的大量野生動物相片資料，估算物種相對豐度資訊，除提供學術研究分析使用，並將作為保育政策研擬的重要參考依據。

水鹿。(照片來源：林務局提供)