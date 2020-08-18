【更新】國發會：台灣人口2020年提前進入「負成長」 2025年邁向「超高齡」社會

更新時間: 2020-08-18 19:38

首次發稿: 2020-08-18 16:30

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）國發會今天(18日) 公布最新人口推估報告，結果顯示，台灣總人口2020年開始轉呈負成長，較上次推估提前2年；此外，台灣將於2025年進入超高齡社會，也比上次推估提前1年。

不過國發會官員表示，未來10年勞動力還是充裕，直到2031年，勞動力才開始持續負成長。

國發會人口推估報告顯示，台灣人口少子化、高齡化趨勢日益嚴峻，且15至64歲的工作年齡人口在2015年達最高峰後就逐年減少。

台灣少子化趨勢未見緩和，恐讓高教拉警報，國發會今天公布最新人口推估，2027年18歲（大學入學年齡）人口首次低於20萬人，10年後，大學學齡人口規模更將減少近3成。

圖/國發會

圖/國發會

中央社報導，國發會每兩年根據最新戶籍人口、出生、死亡及遷徙等相關統計，辦理未來50年人口推估，今天委員會議通過「中華民國人口推估（2020年至2070年）」，結果發現三大變動，包括：

第一，總人口將於今年2020年開始轉呈負成長，較前次推估提前2年，主要是因為今年出生數將低於死亡數，人口開始呈現自然減少，而且因為國際遷徙為主的社會增加，今年以來受到武漢肺炎（COVID-19）疫情影響，罕見呈現負值，無法彌補自然減少的人數。

第二，隨著0至14歲幼年人口下降，加上台灣醫療水準提升，國人壽命延長，65歲以上老年人口占比相對提高，預估2025年進入超高齡社會，也就是65歲人口占比超過20%。

第三，人口紅利期間延至2027年，較上次推估延長1年；人口紅利是指青壯年人口（15至64歲）占總人口比重高於 66.7%，工作年齡人口相對其他年齡層充沛，如此才會有利經濟發展。

國發會官員表示，未來10年勞動力還是充裕，直到2031年，勞動力才開始持續負成長。

2027年18歲（大學入學年齡）人口首次低於20萬人，10年後，大學學齡人口規模更將減少近3成。

國發會官員表示，不需對台灣勞動力狀況過於悲觀，儘管工作年齡人口下降，減緩的速度並不是很快，且勞參率還在走揚，因此勞動力直到2031年才開始持續負成長。

國發會報告也指出，面臨勞動力規模縮減及逐漸高齡化現象，政府將強化育才攬才，增設產學共育專業學院，培養本土數位人才，並研修「外國專業人才延攬及僱用法」，強化外國優秀人才延攬力道，以提升勞動生產力。

此外，報告指出，應營造友善職場環境，落實「中高齡者及高齡者就業促進法」，推動友善員工家庭協助措施，鼓勵中高齡婦女就業，以提升勞動力參與率。

另一方面，台灣人口結構的轉變也成為各級學校的生源警訊，報告指出，由於出生數持續減少，除了少數年度因生肖效應有所波動外，長期而言，各級入學年齡人口均呈下降趨勢。

國發會指出，18歲大學入學年齡人口2020年約25萬人，2027年將首次低於20萬人；2020年至2030年間，18至21歲大學學齡人口更將減少31萬人，減幅大於其他學齡人口。

國發會副主委高仙桂說明，2010年是虎年，受到生肖效應影響，出生數較低，導致2027年18歲大學入學年齡人口首次低於20萬，後幾年還是有回升，但大趨勢確實往下走。

高仙桂補充，教育部已經注意到此現象，除了國中小朝小型化發展，也推動私立高級中等以上退場條例草案；針對整個人口結構轉變，各部會也都有相關作法。