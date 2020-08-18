不受疫情打擊！台灣出口訂單量連續成長五個月

台灣的出口訂單量在疫情延燒之際仍持續成長（圖/中央社） 台灣的出口訂單量在疫情延燒之際仍持續成長（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）新冠疫情嚴重打擊諸國經濟，美國失業人口激增，歐洲勞工階層陷入困境，日本GDP也面臨嚴重衰退，然而台灣的出口訂單量卻逐月成長。

由於全球新冠疫情嚴峻，各國逐漸施行封城等禁令，人們對於科技產品的需求大量提升，促使台灣的相關零件與產品出口量增加。根據路透社的調查，台灣的出口訂單已連續成長四個月，且七月有望接力成為第五個月。

由於台灣廠商在接單後需要一段時間才會出貨，因此成長數據通常會在二到三個月後才會反映於實際出口值上。針對七月的成長量，路透社根據13位經濟分析師的預測，和去年同期相比，台灣出口訂單成長率可能介於0.4%至7%間，直接採中位數計算則為3.7%。

至於六月，台灣的出口訂單比去年同期增加了6.5%，是近兩年來漲幅最大的一次。此成長量源於世界各地疫情爆發後，在家工作普及，人們對於遠程辦公產品（如筆電）產生高度需求。

台灣出口訂單連續成長的現象，顯示全球對亞洲產品出口的依賴，也反映了疫情之下社會對於高科技零件的需求。此外，台灣水果的出口也表現亮眼。根據中央社，3月因全球武漢肺炎疫情蔓延，原占日本香蕉進口量6成多的菲律賓疫情比台灣嚴重，訂單於是轉到台灣，由此可知新冠疫情之下導致的「轉單效應」，有助台灣減緩經濟衝擊。