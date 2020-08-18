彰化驗出無症狀居家檢疫者確診　台灣指揮中心要釐清採檢流程

從美國返台少年昨（17）日確診武漢肺炎，他是無症狀居家檢疫被彰化縣政府採檢確診的首例。但居檢無症狀卻被採檢，並非個案，有民眾居檢時也配合彰化縣採檢，理由是擔心會有無症狀感染者。

美國武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）嚴情嚴重，一名長居美國的台籍少年回台探親，沒有症狀，居家檢疫期間由地方政府採檢，中央流行疫情指揮中心昨日宣布他確診武漢肺炎。外界質疑，居家檢疫者沒有症狀為何需要採檢。

這名少年家在彰化縣，他被採檢，並非個案。有民眾向中央社記者表示，他從國外回台，在居家檢疫期間接到彰化縣衛生局來電，告知回台幾天都沒有症狀，但為了避免有無症狀感染的風險，詢問是否願意接受鼻咽採檢。無須付採檢費用，但須自付掛號費。

這位民眾表示，當時他從高風險國家返國，覺得採檢得知自身健康狀況也好，就接受採檢。原本以為，這是全國都採用的例行措施，直到自美返台少年一案揭露後，他才知道「原來不是正常程序」，感到傻眼；且他有另一名朋友也從國外回來到彰化居家檢疫，一樣也被採檢。

但這位民眾也說，彰化衛生局僅採檢鼻咽做核酸檢測，並沒有抽血驗抗體。

根據現行擴大社區監測採檢及個案處理流程，可採檢個案包含不符合通報條件的肺炎或嗅覺、異常個案及不符合通報定義的發燒、呼吸道症狀、不明原因腹瀉，醫師認為有必要採檢者。但是，無症狀的居家檢疫者並不在其列。

一名瞭解狀況的專家指出，彰化縣政府對居家檢疫者進行採檢是廣泛性採檢，非針對個案，也有居家檢疫者拒絕。

也有另一名專家指出，依目前通報採檢送驗流程，醫院要到法定傳染病通報系統「其他」項下「疑似新冠病毒感染送驗入口」通報送驗，在通報時就要點選「有無症狀」和「主要症狀」，不解彰化縣政府如何通報沒有症狀的居家檢疫者，以及執行社區監測通報採檢流程有無瑕疵。

針對地方政府採檢無症狀居家檢疫者，中央流行疫情指揮中心表示，將調查為什麼會有此事發生。