〈時評〉台灣行政法院有行政中立嗎？

行政院不當黨產處理委員會7日決議認定社團法人中國 青年救國團為社團法人中國國民黨的附隨組織，救國團 成立至今資產新台幣56.1億元，全... 行政院不當黨產處理委員會7日決議認定社團法人中國 青年救國團為社團法人中國國民黨的附隨組織，救國團 成立至今資產新台幣56.1億元，全面凍結。 中央社記者孫仲達攝 107年8月7日 (來源 中央社)

1950年代以及之前出生的台灣人，對「黨國」一詞想必都不陌生，對什麼「功在黨國」、「感謝黨國栽培」之類的話語也都如雷貫耳。換言之，在蔣介石、蔣經國「人治」台灣的那些年代，「黨國」一詞講得那麼自然、那麼順，既然黨還擺在國之上、之前，說「中華民國」是中國國民黨的附隨組織、中國國民黨又是蔣介石的附隨組織，可一點也不為過！

對在那樣的時空背景下生活過的台灣人而言，今天還在問蔣經國的救國團、蔣宋美齡的婦聯會，是不是蔣介石的中國國民黨的附隨組織，豈非跟問馬英九是不是姓馬一樣荒誕可笑？

也就是說，救國團、婦聯會是不折不扣的中國國民黨附隨組織，不是啥高深難懂（還要勞駕大法官煞有介事釋憲）的知識，而是常識，是路人甲、路人乙都懂、都知道的常識！

用股票市場的術語來講，中國國民黨有許多子公司（以及族繁不及備載的孫公司、曾孫公司⋯），救國團、婦聯會只是其中最膾炙人口的兩個！

救國團是中國國民黨附隨組織案，經最高行政法院於2019年2月27日駁回救國團的抗告而全案宣告確定。

但是，內政部要求婦聯會「不轉型成政黨就解散」的行政處分，經負隅頑抗的婦聯會訴諸行政法院，最高行政法院於今年7月9日駁回內政部的抗告，在本案訴訟確定前，婦聯會的廢止及清算裁准停止執行。

另外，被認定為中國國民黨附隨組織的欣裕台與中投公司案，遭台北高等行政法院（簡稱北高行）裁定「在司法院大法官就聲請解釋案作成解釋公布前，停止訴訟程序」；最高行政法院且於2018年8月2駁回黨產會提出之抗告。

遭黨產會追徵的日產不動產取得案，於2018年9月28日遭北高行判決裁定停止執行，黨產會以追徵方式、透過行政執行署拍賣該等不動產的動作只能停擺。

還有，北高行在2018年12月13日裁定，中國國民黨舊中央黨部追徵案，於訴訟判決確定之前停止執行，並呼籲黨產會不要提出抗告，以避免浪費社會資源及公帑云云。

以上，台北行政法院一次又一次大顯神威，告訴國人：婦聯會、欣裕台與中投公司等等是不是中國國民黨的附隨組織，爛攤子如何處理，都有待大法官的「釋憲」先出爐。

對中國國民黨諸附隨組織不當取得財產的認定與歸還，負責仲裁的行政法院，有沒有推拖拉的問題？是行政中立的，還是像比薩斜塔一樣，是歪歪斜斜的？

（作者為新竹教育大學退休副教授)