【武漢肺炎】中國深圳二次疫情再起 超市要求付現金「實名制」網罵翻

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）武漢肺炎疫情再起！中國廣東省深圳近日通報武漢肺炎本土病例，官方立即要求全民普篩，超過8萬人接受檢測，但傳染源仍不明，導致民眾嚴重恐慌。有超市開始要求民眾付現金時，需登記個人資料，讓許多人抱怨擾民。

《新唐人電視台》報導，廣東省衛健委8月14日通報，陸豐市南塘鎮通報1例新型冠狀病毒肺炎確診病例，該病患是深圳當地一家超市的促銷員，隨後其2名密切接觸者在核酸檢測中也呈現陽性，目前該超市及其分店皆已暫停營業。

此後官方大範圍要求市民進行核酸檢測，8萬民眾大排長龍，但相關病例的感染源仍舊不明，讓民眾對官方信任度大降。

為避免鈔票或硬幣上可能帶有病毒，深圳當地部分超市要求民眾支付現金「實名制」，顧客需登記姓名、電話、身份證號及住址等個人資料，讓民眾抱怨做法擾民。

許多網民抱怨，政府做法讓慣於使用現金支付的老人群體備受打擊，而他們又不習慣電子支付，只能填寫登記表。還有網友表示，由於人民幣是法定貨幣，超市拒收人民幣是違法的，而且填寫個資也有外洩風險。

更深一層的含義，恐是因為中共正在試辦「數字人民幣」，而深圳正是4個試辦城市其中之一，超市要求現金實名制的做法應是為了配合政府推廣該政策。