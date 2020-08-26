〈時評〉台灣變成一黨獨大

蔡英文發表談話 籲北京與港人溝通（1）
兼任民進黨主席的總統蔡英文12日下午在民進黨中常會
前針對香港議題發表談話，嚴正呼籲北京當局，唯有與
香港人民誠懇對話，才能解決爭議，...
兼任民進黨主席的總統蔡英文12日下午在民進黨中常會
前針對香港議題發表談話，嚴正呼籲北京當局，唯有與
香港人民誠懇對話，才能解決爭議，讓香港社會早日回
歸平靜。
中央社記者吳家昇攝 109年8月12日
(來源 中央社)
從今年選舉結果來看，歷經多次洗牌後，台灣的政黨政治已變成「一大一中二小黨」的時代，這也意味著一黨獨大時代再度來臨，只不過，以前是國民黨，現在換成是民進黨。
從2016年、2020年的總統與立委選舉結果觀察，民進黨正處於一個穩定執政的結構，因為除了贏得總統大位外，在國會都取得半數，形成全面執政的態勢。更由於民進黨在國會席次遠超過其他政黨，造成現在的一黨獨大。反觀國民黨，雖然是最大的反對黨，但席次遠不及民進黨，就算是結合時代力量、台灣民眾黨這兩個小黨的席次，同樣阻擋不了民進黨的人數優勢。
這一次高雄市長補選結果出爐，更可驗證這個趨勢，以及預測未來的政局發展。先看看民眾黨，選舉倒數幾天，身兼黨主席的台北市長柯文哲不斷南下替黨籍候選人站台，但吳益政拿不到4萬票，遠不及今年初民眾黨立委選舉在當地拿下的14萬票。
這樣的一個選舉結果，代表民眾黨的發展已經明顯出現瓶頸與侷限，不僅無法跨出台北市，柯文哲的聲勢正在消退當中。這一點，可從民眾黨要召開黨代表大會時，差點人數不足、開天窗，已經浮現端倪。
因為截至目前為止，民眾黨仍是以柯文哲一人為首的政黨，沒有其他具有潛力的政治明星，一旦柯文哲被選民看破手腳，民眾黨前途自然黯淡無光。
至於國民黨則是兵敗如山倒，除了2018年縣市長的地方選舉，民眾為了教訓民進黨而將選票給了藍營外，到了攸關國家定位的中央政府選舉時，選民就不放心把國家交給國民黨，也讓國民黨的國會席次始終在低檔徘徊，只能勉強靠一些地方型的政治人物撐場。
眼前來看，國民黨已經逐漸凋零為中型政黨，若是2024年無法重返執政，整個政黨勢必萎縮的更快，只是迄今為止，國民黨仍缺乏第一線的政治明星可以挑戰總統大位，各界也不太看好國民黨的未來。
（作者李平華，資深媒體人）