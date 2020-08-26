〈時評〉台灣變成一黨獨大

兼任民進黨主席的總統蔡英文12日下午在民進黨中常會 前針對香港議題發表談話，嚴正呼籲北京當局，唯有與 香港人民誠懇對話，才能解決爭議，... 兼任民進黨主席的總統蔡英文12日下午在民進黨中常會 前針對香港議題發表談話，嚴正呼籲北京當局，唯有與 香港人民誠懇對話，才能解決爭議，讓香港社會早日回 歸平靜。 中央社記者吳家昇攝 109年8月12日 (來源 中央社)

從今年選舉結果來看，歷經多次洗牌後，台灣的政黨政治已變成「 一大一中二小黨」的時代，這也意味著一黨獨大時代再度來臨， 只不過，以前是國民黨，現在換成是民進黨。

從2016年、2020年的總統與立委選舉結果觀察， 民進黨正處於一個穩定執政的結構，因為除了贏得總統大位外， 在國會都取得半數，形成全面執政的態勢。 更由於民進黨在國會席次遠超過其他政黨，造成現在的一黨獨大。 反觀國民黨，雖然是最大的反對黨，但席次遠不及民進黨， 就算是結合時代力量、台灣民眾黨這兩個小黨的席次， 同樣阻擋不了民進黨的人數優勢。

這一次高雄市長補選結果出爐，更可驗證這個趨勢， 以及預測未來的政局發展。先看看民眾黨，選舉倒數幾天， 身兼黨主席的台北市長柯文哲不斷南下替黨籍候選人站台， 但吳益政拿不到4萬票，遠不及今年初民眾黨立委選舉在當地拿下的 14萬票。

這樣的一個選舉結果，代表民眾黨的發展已經明顯出現瓶頸與侷限， 不僅無法跨出台北市，柯文哲的聲勢正在消退當中。這一點， 可從民眾黨要召開黨代表大會時，差點人數不足、開天窗， 已經浮現端倪。

因為截至目前為止，民眾黨仍是以柯文哲一人為首的政黨， 沒有其他具有潛力的政治明星，一旦柯文哲被選民看破手腳， 民眾黨前途自然黯淡無光。

至於國民黨則是兵敗如山倒，除了2018年縣市長的地方選舉， 民眾為了教訓民進黨而將選票給了藍營外， 到了攸關國家定位的中央政府選舉時， 選民就不放心把國家交給國民黨， 也讓國民黨的國會席次始終在低檔徘徊， 只能勉強靠一些地方型的政治人物撐場。

眼前來看，國民黨已經逐漸凋零為中型政黨，若是2024年無法重 返執政，整個政黨勢必萎縮的更快，只是迄今為止， 國民黨仍缺乏第一線的政治明星可以挑戰總統大位， 各界也不太看好國民黨的未來。

（作者李平華，資深媒體人）