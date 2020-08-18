  1. 首頁
  2. 旅遊美食

【看好台灣】三井不動產在台首家飯店18日起試營運　未來3年另有5家洲際集團酒店開幕

⭕雖然武漢肺炎疫情肆虐全球，但台灣疫情趨緩，仍然有許多飯店產業對台灣深具信心。⭕此外未來3年內預期有5家洲際集團酒店陸續開幕，將會為台灣市場注入嶄新活力，提升國際知名度。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/08/18 14:43
和苑三井花園飯店-台北忠孝外觀 (圖/官方網站) 

和苑三井花園飯店-台北忠孝外觀 (圖/官方網站) 

相關新聞

【武漢肺炎】台灣觀光紓困3.0 薪資及生計費用補貼　即日起受理申請

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）日本三井不動產集團看好台灣的飯店市場，旗下的飯店品牌Mitsui Garden Hotel海外首家地點，選在台北的捷運忠孝新生附近，並在今天（18日) 宣布正式對外試營運，將先主打國旅市場。

雖然武漢肺炎（新冠肺炎, COVID19) 疫情肆虐全球，但台灣疫情趨緩，仍然有許多飯店產業對台灣深具信心，紛紛宣布在台擴點，新飯店也如期開幕。

日本三井不動產集團旗下飯店品牌Mitsui Garden Hotel海外首案「MGH Mitsui Garden Hotel 台北忠孝/和苑三井花園飯店 台北忠孝」，位於台北的捷運忠孝新生站附近，且不畏疫情仍選在今天對外正式試營運。

除了三井不動產集團看好台灣市場外，洲際酒店集團也將在明年(2021年) 會有第一家奢華品牌洲際酒店進駐高雄，預計於第3季起迎賓；此外，台灣第5家智選品牌高雄愛河智選假日酒店，也會在今年年底提供IHG優悅會會員，商務出差或旅遊度假更多選擇。

另外也規劃新北樹林智選假日酒店、台中勤美洲際酒店及阿里山英迪格酒店，也就是說，未來3年內預期有5家洲際集團酒店陸續開幕，將會為台灣市場注入嶄新活力，提升國際知名度。

「好嚮九份～Retro～」客房約8.5坪，以「九份」的優美風景作為概念。 (圖/和苑三井花園飯店官網)

中央社報導，三井花園酒店共有297間客房，其中包含3間主題概念房(上圖為其中一間)， 以及都會型飯店難得一見的大浴場，主打結合台灣魅力與日本品質魅力為概念，飯店中隨處可見台灣自然風味的細節以及日系貼心纖細的服務。

飯店從外觀設計到飯店大廳、梯廳、客房各處都是請可以呈現台灣特色的台灣建築師、設計師及藝術家等共同參與規劃與設計。

在餐飲部份，飯店引進知名義大利餐廳JAPOLI，除了提供早餐之外，午晚餐時段也對外營業，開幕期間早餐時段也將會對外營業。

和苑三井花園飯店總經理戶田真人在開幕會中接受媒體訪問時表示，確實和苑三井花園飯店的目標對象，設定為日籍客人以及日本以外的海外觀光客，但今年受到武漢肺炎疫情影響，試營運期間將以台灣國內旅客為主，等到疫情趨緩或開放外國觀光客後，才會決定正式開幕日期。

戶田真人也說，未來飯店房價大約一晚新台幣5000元左右，試營運期間為了促進國旅觀光市場，將設定在一晚3000元左右。

至於為何仍選擇在此時開幕，台灣三井不動產飯店管理公司總經理水野篤志說，一切都是按照原有計劃進行，本來就預訂在今年夏天開幕，也認為台灣國內的飯店業市場，長期來講還有很大空間。

台灣三井不動產董事長下町一朗說，相信不久的將來，只要解除隔離跟入境管制後，將會有很多日本觀光客及國外觀光客來台灣觀光，因為台灣非常安全，可以放心旅遊。

根據三井不動產規劃，除MGH Mitsui Garden Hotel台北忠孝/和苑三井花園飯店 台北忠孝之外，未來三井不動產集團也將在2022年及2024年分別開幕另外2家飯店，以及4家新的商業設施，包含MITSUI OUTLET PARK台南、Mitsui Shopping Park LaLaport南港、Mitsui Shopping Park LaLaport台中及林口媒體園區複合式商業設施。

相關新聞

【武漢肺炎】台灣觀光紓困3.0 薪資及生計費用補貼　即日起受理申請
三井不動產集團
洲際酒店集團
三井花園酒店
九份
客房
試營運
Mitsui Garden Hotel
捷運
忠孝新生站
武漢肺炎

相關新聞

武漢肺炎國產疫苗研發　台灣食藥署核准國光進行人體試驗
武漢肺炎國產疫苗研發　台灣食藥署核准國光進行人體試驗
2020/08/17 17:37
台灣8/17新增一例武漢肺炎　旅美少年無症狀　居家檢疫期間確診
台灣8/17新增一例武漢肺炎　旅美少年無症狀　居家檢疫期間確診
2020/08/17 14:13
外傳曾吐血　日本安倍首相上午入院檢查、各界關注
外傳曾吐血　日本安倍首相上午入院檢查、各界關注
2020/08/17 13:42
台灣優人神鼓大火後又逢武漢肺炎疫情　蟬鳴鳥叫共舞「祭天」探生命本質
台灣優人神鼓大火後又逢武漢肺炎疫情　蟬鳴鳥叫共舞「祭天」探生命本質
2020/08/17 12:07
香港武漢肺炎1個月內暴增逾3600例　延長或放寬「限聚令」？明日揭曉
香港武漢肺炎1個月內暴增逾3600例　延長或放寬「限聚令」？明日揭曉
2020/08/17 10:45