【看好台灣】三井不動產在台首家飯店18日起試營運　未來3年另有5家洲際集團酒店開幕

和苑三井花園飯店-台北忠孝外觀 (圖/官方網站) 和苑三井花園飯店-台北忠孝外觀 (圖/官方網站)

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）日本三井不動產集團看好台灣的飯店市場，旗下的飯店品牌Mitsui Garden Hotel海外首家地點，選在台北的捷運忠孝新生附近，並在今天（18日) 宣布正式對外試營運，將先主打國旅市場。

雖然武漢肺炎（新冠肺炎, COVID19) 疫情肆虐全球，但台灣疫情趨緩，仍然有許多飯店產業對台灣深具信心，紛紛宣布在台擴點，新飯店也如期開幕。

日本三井不動產集團旗下飯店品牌Mitsui Garden Hotel海外首案「MGH Mitsui Garden Hotel 台北忠孝/和苑三井花園飯店 台北忠孝」，位於台北的捷運忠孝新生站附近，且不畏疫情仍選在今天對外正式試營運。

除了三井不動產集團看好台灣市場外，洲際酒店集團也將在明年(2021年) 會有第一家奢華品牌洲際酒店進駐高雄，預計於第3季起迎賓；此外，台灣第5家智選品牌高雄愛河智選假日酒店，也會在今年年底提供IHG優悅會會員，商務出差或旅遊度假更多選擇。

另外也規劃新北樹林智選假日酒店、台中勤美洲際酒店及阿里山英迪格酒店，也就是說，未來3年內預期有5家洲際集團酒店陸續開幕，將會為台灣市場注入嶄新活力，提升國際知名度。

「好嚮九份～Retro～」客房約8.5坪，以「九份」的優美風景作為概念。 (圖/和苑三井花園飯店官網)

中央社報導，三井花園酒店共有297間客房，其中包含3間主題概念房(上圖為其中一間)， 以及都會型飯店難得一見的大浴場，主打結合台灣魅力與日本品質魅力為概念，飯店中隨處可見台灣自然風味的細節以及日系貼心纖細的服務。

飯店從外觀設計到飯店大廳、梯廳、客房各處都是請可以呈現台灣特色的台灣建築師、設計師及藝術家等共同參與規劃與設計。

在餐飲部份，飯店引進知名義大利餐廳JAPOLI，除了提供早餐之外，午晚餐時段也對外營業，開幕期間早餐時段也將會對外營業。

和苑三井花園飯店總經理戶田真人在開幕會中接受媒體訪問時表示，確實和苑三井花園飯店的目標對象，設定為日籍客人以及日本以外的海外觀光客，但今年受到武漢肺炎疫情影響，試營運期間將以台灣國內旅客為主，等到疫情趨緩或開放外國觀光客後，才會決定正式開幕日期。

戶田真人也說，未來飯店房價大約一晚新台幣5000元左右，試營運期間為了促進國旅觀光市場，將設定在一晚3000元左右。

至於為何仍選擇在此時開幕，台灣三井不動產飯店管理公司總經理水野篤志說，一切都是按照原有計劃進行，本來就預訂在今年夏天開幕，也認為台灣國內的飯店業市場，長期來講還有很大空間。

台灣三井不動產董事長下町一朗說，相信不久的將來，只要解除隔離跟入境管制後，將會有很多日本觀光客及國外觀光客來台灣觀光，因為台灣非常安全，可以放心旅遊。

根據三井不動產規劃，除MGH Mitsui Garden Hotel台北忠孝/和苑三井花園飯店 台北忠孝之外，未來三井不動產集團也將在2022年及2024年分別開幕另外2家飯店，以及4家新的商業設施，包含MITSUI OUTLET PARK台南、Mitsui Shopping Park LaLaport南港、Mitsui Shopping Park LaLaport台中及林口媒體園區複合式商業設施。

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