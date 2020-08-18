會晤台北市美國商會會長　蔡英文：貿易協定將深化台美經貿關係

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統蔡英文今（18）日會見台北市美國商會（AmCham Taipei）會長金奇偉一行時，再度提及台灣與美國洽簽雙邊自由貿易協定的意願，並表示協定將深化雙邊經貿關係，並創造雙贏。

蔡英文今日會見美國商會代表時，再度重申政府與美國洽簽自由貿易協定（FTA）的意願，她強調雙邊貿易協定可以使台美雙方發揮產業互補性，深化彼此的經貿往來，不僅帶來更多的商機，也創造雙贏發展。

蔡英文也感謝美國商會支持台美洽簽貿易協定，並在今年6月出版的台灣白皮書中，建議美國政府加速推動台美雙邊貿易協定。美國商會是一非營利商業組織，為目前台灣最大的國際商業組織，代表近500家在台跨國企業。

與美國洽簽自由貿易協定一直是蔡政府的執政目標，僅管專家普遍認為美豬、美牛的問題導致雙方遲遲未展開正式協商。美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）上週率團訪台，證實與蔡政府會晤討論貿易協定等經貿議題，不過對細節均不願多談。

美國商會今年出版的白皮書則建議美國政府啟動與台灣的自由貿易協定的初期協商，並恢復自2016年起停擺的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）對話。白皮書指出，台灣是美國第10大貿易夥伴，每年雙方貿易總額達855億美元，但台美雙方卻因為中國政治因素，以及台灣禁止美豬、美牛進口問題遲遲未啟動相關貿易協定的協商，美國商會認為美國政府應思考其他策略，才不至耽擱正向的協商。

蔡英文在致詞時還提及，台美的夥伴關係不斷在深化，上星期雙方簽署醫衛合作瞭解備忘錄，外貿協會也啟動台美企業聯盟（Taiwan-US Business Alliance），要用國家隊的力量服務雙邊企業。

蔡英文也表示，政府將努力打造台灣成為未來全球經濟的關鍵力量，發展資訊、數位、生物及醫療科技產業，並在美國面臨供應鏈重整之際，讓台灣成為美國在亞洲可信賴的最佳盟友。

外貿協會於2019年底正式成立台美商務交流中心，並連結美國在台協會（AIT）、美國各州在台辦事處（ASOA），以及美國商會等組織。外貿協會在2020年進一步成立台美企業聯盟，並建置數位交流平台，提供企業會員互動分享，為有興趣對美佈局的台灣企業提供全方位的服務。

蔡英文也表示，近幾年來，台灣在改善投資環境上已有不少成果；美中貿易衝突及香港的情勢變化，也導致台灣產業遇到新的挑戰和機會，不過政府已立下目標，要將台灣打造成亞洲企業資金調度及高階資產管理中心；她強調，不論是外國旅客或外商投資，台灣都將張開雙臂歡迎，並希望和美國商會共同努力，朝目標邁進。