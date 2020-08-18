南台灣奇美博物館創新體驗　三大展廳藝術、動物、樂器注入新元素

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)博物館越來越好玩！話題不斷的奇美博物館再度開創新體驗，近期在三大常設展廳「藝術廳、動物廳、樂器廳」皆注入新元素，無論是訴說畫作故事的全新360度影音環繞空間、趣味好玩的3D動物地景，還是自動樂器小劇場的升級改版，都令逛展變得更加新奇有趣，歡迎民眾前來感受。

藝術廳～環繞式多媒體影音空間 了解〈音樂的寓意〉畫作故事

為了使民眾來博物館擁有不同體驗，奇美博物館的展覽與活動持續創新。近期「藝術廳」推出全新展區「時間的房間」，以畫作〈音樂的寓意〉為主題，打造一個環繞式多媒體影音空間，透過天花板與四面牆360度的投影，讓民眾穿越逾百年的時空，回到畫作誕生之際，一路跟隨畫家、畫作委託人與作品自身的獨白，了解畫作顛沛流離的歷程。

〈音樂的寓意〉是奇美博物館尺寸最大的畫作（5 x 4.5公尺），亦是必看展品。創作它的畫家翰思．馬卡為風靡19世紀的奧地利藝術家，當時富商尼可拉斯．頓巴委託馬卡為自己的圖書室設計一系列畫作，其中的天井畫就是〈音樂的寓意〉。該作擁有豐富的圖象意涵，但際遇曲折坎坷，歷經二戰洗禮與希勒特的覬覦，因此也擁有非凡的時代意義。

館方表示，〈音樂的寓意〉展出多年，這次嘗試開闢全新展區，以動態形式分享它背後的故事，並邀請具有劇場及跨領域創作經驗的「境外即思」合作，由曾入圍金鐘視后的徐麗雯擔任導演，透過8分鐘的多媒體影音畫面，營造出多重轉折的戲劇情境。整體設計從發想到完成共耗時一年，期間為了場景構建的史料查證、動畫與投影的技術克服等投入許多心力。值得一提的是，最終呈現的體驗空間與當時〈音樂的寓意〉所處的圖書室樣貌幾近，不但還原了室內一系列畫作，就連空間大小也略同，館方希望透過貼近真實的情境，讓觀者融入其中，進而加深對作品的感動。「時間的房間」每15分鐘播映一次，每次8分鐘，凡參觀常設展皆可免費體驗。

此外，〈音樂的寓意〉的展間也首度展出翰思．馬卡另一件作品〈豐饒：大地的禮物〉，並將其修復及製框的幕後過程拍成影片在展場播放，提供民眾多一個認識馬卡的機會。

動物廳～3D立體地景 邀您陪非洲動物遷徙 感受極地融冰危機

動物廳一直是親子族群的最愛，奇美博物館即日起在動物廳增設「3D立體地景」，讓小朋友在欣賞動物標本的同時也能在地面發現驚喜。「3D立體地景」共設計兩個畫面，「天國之渡」呈現東非動物大遷徙、橫渡馬拉河的景象，這是牛羚、斑馬和瞪羚等遷徙隊伍最驚險的時刻，除了河水湍急，河中的鱷魚正伺機獵食，遊客可以踏著岩石與動物們一起渡河，拍下險象環生的一刻。

另一場景是「北極熊覓食」，由於全球暖化造成冰層融化，危及動物生存，此場景呈現出北極熊想獵捕菱紋海豹的瞬間，遊客需要抉擇，究竟是要阻止北極熊、救下小海豹，還是要幫助可能因融冰而滅絕的北極熊獲取食物？歡迎大家發揮創意拍出最獨特的照片。館方指出，有趣的地景不但滿足遊客拍照打卡的需求，也期盼藉此使民眾了解動物習性及自然生態。

樂器廳～自動樂器小劇場復演 劇情版VS.說書版 分眾服務更到位

此外，奇美博物館在防疫原則下，於8月起重新開放定時導覽、教具車展演與自動樂器小劇場等節目，其中樂器廳「自動樂器小劇場」除了原本的「劇情版」之外，為因應客人多元的需求，也推出全新「說書版」。

「自動樂器小劇場」是奇美博物館去年首度推出的戲劇型導覽，打破傳統的講解方式，透過劇情故事引導民眾記憶展品且吸收知識。今年劇場升級優化，以分眾化為目標，推出兩種演出版本。「劇情版」擁有完整的戲劇結構，觀眾可以輕鬆融入劇情，對自動樂器產生興趣，適合喜歡趣味熱鬧的觀眾，也是最能吸引小朋友目光的版本；全新「說書版」則是以說書的型態帶領觀眾進入自動樂器的世界，劇中人在故事角色與解說者之間轉換身分，少一點劇情、多一點知識，適合想靜靜聆賞樂器演奏的觀眾。每場節目20分鐘，穿插3台自動樂器演出，一天4場由兩種版本交替登場。凡參觀常設展即可加價50元購票入場。

詳情請見奇美博物館官網