「巧手美髮師」居然是失聯移工！ 弄頭髮到一半遭台灣移民署逮捕、濕髮顧客嚇傻

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署臺南市專勤隊於日前接獲情資，在臺南市永康區某處鐵皮屋常有多名外籍移工頻繁出入，經臺南市專勤隊會同臺南市政府勞工局前往實地稽查，赫然發現1名女性失聯移工竟開起美髮店，專勤隊員上門時，該名移工正幫客人整燙頭髮。

該名越南籍女性失聯移工「阿和」行徑大膽，曾於2017年在臺南擔任監護工，期滿返國後，再次申請來臺工作，因熟悉臺南永康區環境，心中早已另有謀劃，一踏入國門，未依約與前往接機的臺灣仲介聯絡，立即不知去向。

「阿和」因在越南學習過美髮技術，於是動起腦筋，與男友在臺南市永康區承租1處貨櫃屋經營起美髮店生意，店內生財工具一應俱全，染、燙收費也比照市價行情，由於鄰近工業區，許多移工都會上門光顧，尤其是例假日，因此也大賺美髮財。平常一天洗頭及剪髮收入約1千至2千元不等，如加上染髮、燙髮等其他服務，收入更是加倍。

專勤隊人員上門時，「阿和」正幫1名女性客人做燙髮前處理，該女子一頭上了藥劑的濕髮，不知如何是好，表示根本不知道「阿和」是失聯移工，只是透過朋友介紹，「阿和」技術好，是名『巧手』美髮師，且已期約燙髮費用3千元。

面對該名客人指認，「阿和」當場啞口無言。經專勤隊帶回訊問後，依法解送至高雄收容所收容，等待後續驅逐出國。

臺南市專勤隊隊長李建雄呼籲，部分外籍人士為追求金錢利益，不惜觸犯臺灣法令，呼籲不要抱持僥倖心態以身試法，一旦查獲，不但無法繼續在臺工作，且面臨被遣返的命運，未來也將被管制不得入臺。

現場正準備燙髮客人（圖/ 移民署臺南市專勤隊）