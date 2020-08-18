王力宏指定！台灣瘋紙文創獲德國紅點設計　環保時尚包裝創意向國際速食龍頭下戰帖

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)台灣品牌瘋紙文創榮獲多項國際獎項，因應此波疫情帶動的外帶潮，推出系列環保設計感的外帶包裝設計，盼改善生活便利性。

台灣歌王王力宏指定！在業界享有「愛因紙坦」之稱的瘋紙文創的創辦人曹仲標設計曾獲頒法國發明展、德國紅點設計獎及IF設計獎，更是王力宏婚禮喜餅包裝指定的設計師，團隊成員僅20幾人年收竟破億，創業秉持挑戰自我精神並兼顧環保永續，現更因為新冠肺炎疫情掀起的外帶商機向國際連鎖速食下戰帖。

「一張紙創意解決生活大小事」-曹仲標



TO GO BOX系列(圖/瘋紙文創)



TO GO BOX系列(圖/瘋紙文創)

新冠肺炎疫情嚴峻衍生外帶市場大需求，瘋紙文創推出獲得多國專利的「TO GO BOX」系列創意包裝，不僅便利環保具設計感，而且沒有塑膠製品汙染地權的問題，讓善的循環生生不息。

瘋紙文創TO GO BOX系列，能把冷熱食分開再整合在一個提盒裡，讓人不再手忙腳亂、優雅享受外帶，並且不論是一次多杯飲料搭配炸物、三明治、蛋糕、爆米花等，經由客製化設計一「紙」全包；另外，獨家專利把手設計以擴大受力面積讓人手久提不痛，符合使用者需求。

瘋紙文創專注於使用環保耐用的紙質，加上巧妙結構設計產品，在全球限塑的環保意識下，解決包裝上的難題。對曹仲標來說，其品牌要跳脫印刷界紅海、創造藍海，用專業設計製造出兼具創新與環保的個性化產品，幫助企業及設計師實現各種好主意，讓世界肯定台灣設計的功力，對紙品的文創大大給讚。

因此，瘋紙文創歡迎國內外設計師或各大企業來下戰帖！在產品外帶包裝、禮盒提帶設計上撞牆，或是有點子卻苦無解決方案？只要有想法都可前往挑戰「瘋紙文創Fun Paper」的設計實力。

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紙手足球台(圖/瘋紙文創)



中正紀念堂模型(圖/瘋紙文創)