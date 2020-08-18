超長「北戴河」會議疑結束李克強露面 「神隱」的習近平背後原因惹議

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）一年一度中共核心人士齊聚、商討共產黨未來路線的北戴河會議，今年如期展開，但是會議時程卻較往日更長，引發揣測。17日，包括李克強等7名政治局領導在北京公開露面，被認為是北戴河會議結束的象徵，但習近平依舊不見人影，讓外界認為其中另有隱情。

「北戴河會議」被認為是中共核心傳統，黨內各派重量級人士齊聚，商討未來一年國家走向、重大國家決策、對國際態度，當然還有不可避免的權利分贓等。

《自由時報》報導指出，中共領導層8月份集體消失的情況相當不正常，尤其中共總書記習近平、國務院總理李克強及副總理劉鶴等3人在7月底的北京3號開通儀式後，就再也沒有出現過，僅出現在官媒的「文字」敘述。

2020年對於中共是個棘手的一年，開年就遇上新型冠狀肺炎疫情（武漢肺炎，COVID-19）爆發，各省相繼進入封鎖狀態，驚慌失措的「韭菜們」倉皇出逃各國，導致全球疫情四起，引發中共是否與世界衛生組織勾結，延遲發佈「全球大流行（Pandemic）」，導致疫情在各國大爆發。

此外，中國西南地區6月起遭遇嚴重百年暴雨，導致上千萬人受災，耕作地受淹、國內糧食出現供應危機、失業率大增。國際上，中共強行通過「港版國安法」，引發美國取消其特殊地位，並制裁多名中港高官等、中印邊界對峙、中美互關領事館等，接連的天災人禍，導致今年北戴河會議核心階層會議陷入膠著情況。

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8月17日，政治局常委李克強、王滬寧以及4名政治局委員公開在北京露面，被認為是「北戴河會議」應該已經結束，但是習近平卻仍然不見蹤跡，引發揣測。

事實上，每年北戴河會議中都會有「反習」派圍攻的傳言，今年有消息傳出，習近平可能被「逼宮」，提早在2022年退下，交出手中實權，2022年由副總理胡春華接任，但目前一切都僅止於傳言，留待後續觀察。

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