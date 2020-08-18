中澳緊張再添一樁　中國宣布針對澳洲葡萄酒展開反傾銷調查

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）中國商務部在今（18）日宣布，應中國酒業協會在7月代表國內產業所提出的要求，中國將針對澳洲進口的葡萄酒展開反傾銷調查；這是繼澳洲牛肉及大麥後，中國再度針對澳洲進口食品開刀，中澳緊張關係也將再度升高。

中國商務部週二發佈公告表示，將自即日起對原產於澳洲的兩公升以下（包含兩公升）進口葡萄酒進行反傾銷調查；本次調查應在明年8月18日前結束，但在特殊情況下可展延一年。

該項反傾銷調查主要針對在2019年自澳洲進口到中國的相關紅酒產品，不過也會調查2015年至2019年間，澳洲進口葡萄酒是否對中國葡萄酒產業造成傷害。

中國商務部的公告一出，隨即對澳洲葡萄酒產業造成衝擊。路透社報導，澳洲最大瓶裝葡萄酒供應商富邑葡萄酒集團（Treasury Wine Estates）今日股價下跌百分之14；不過，目前仍不清楚富邑集團是否遭到中國反傾銷調查，富邑集團也尚未作出相關回應。

中澳關係近來越趨緊張，中國先是不滿澳洲總理莫里森（Scott Morrison）公開呼籲國際針對新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的起源展開獨立調查，而在5月間禁止澳洲牛肉進口到中國，並對澳洲大麥徵收為期五年且高達百分之73.6的反傾銷及反補貼稅。

儘管中澳官方都沒有直接承認這些措施是因澳洲先前的呼籲所導致，不過外媒仍認為這是中國為此祭出的經濟制裁手段。

此外，中國文化和旅遊部也在日前公告提醒國人切勿前往澳洲旅遊，原因是澳洲「國內對華人和亞裔的種族歧視言行和暴力行為現像明顯上升。」

澳洲則是持續挑戰中國底線，澳洲外長澳洲外長佩恩（Marise Payne）在中國於5月底通過香港版《國安法》草案協議後，與美國、英國及加拿大外長發表聯合聲明，批評港版《國安法》限制香港人的自由，並削弱香港的自治。

澳洲隨後在港版《國安法》於香港實施後，宣布暫停實施與香港的引渡協議，並提出一連串支持香港人的措施，包括延長簽證效期、放寬申請永久居留證的限制等。

另外在7月間，澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）與國防部長雷諾（Linda Reynolds）也在訪問美國並會晤美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）與國防部長艾斯培（Mark Esper）後發表聲明，重申美澳雙方認知到台灣在印太區域扮演重要角色，並表達與台灣維繫強健非官方關係的意願。

美澳雙方另強調，近期事件更強化兩國支持台灣的決心，也認為台灣與中國間的分歧應透過和平方式解決，並尊重兩岸人民的意願，不應訴諸威脅、恫嚇或武力等方式。