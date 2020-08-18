  1. 首頁
  2. 社會

8/18台灣新增一例武漢肺炎確診　案486自菲律賓返台

  220
By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/08/18 14:12

(來源 中央社)

2020-08-18　14:12更新

2020-08-18　10:54首發

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增1例境外移入武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19)病例，為60多歲本國籍男性(案486)，長期於菲律賓工作(前次自台灣出境時間為2020年1月)，8月12日返台。

指揮中心表示，個案妻子於8月2日出現發燒症狀，曾於菲律賓當地就醫採檢，結果為陰性，後與妻子於8月12日返台。個案入境時無症狀，於機場採檢後送至集中檢疫所隔離檢疫，機場採檢結果為陰性。

個案於8月14日及15日反覆出現發燒情形，15日由檢疫所安排就醫採檢，於今日確診，目前住院隔離治療。

指揮中心指出，衛生單位已掌握個案接觸者共29人，包括同行返國家人1人(個案太太)及同班機前後二排座位旅客共17人，均列為居家隔離對象；另同班機機組員11人因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

其中個案太太入境時主動通報曾有發燒症狀，由機場檢疫人員評估後送至醫院隔離，經X光診斷有肺炎情形，分別於8月12日、13日及14日採檢，結果均為陰性。

指揮中心統計，國內截至目前累計84,965例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含83,864例排除)，其中486例確診，分別為394例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例待釐清。
武漢肺炎
境外移入
台灣

相關新聞

【快訊】台灣駐索馬利蘭代表處17日正式成立、升旗典禮兩國旗海飄揚　我外交部長吳釗燮視訊出席
【快訊】台灣駐索馬利蘭代表處17日正式成立、升旗典禮兩國旗海飄揚　我外交部長吳釗燮視訊出席
2020/08/17 19:55
武漢肺炎國產疫苗研發　台灣食藥署核准國光進行人體試驗
武漢肺炎國產疫苗研發　台灣食藥署核准國光進行人體試驗
2020/08/17 17:37
台灣8/17新增一例武漢肺炎　旅美少年無症狀　居家檢疫期間確診
台灣8/17新增一例武漢肺炎　旅美少年無症狀　居家檢疫期間確診
2020/08/17 14:13
外傳曾吐血　日本安倍首相上午入院檢查、各界關注
外傳曾吐血　日本安倍首相上午入院檢查、各界關注
2020/08/17 13:42
台灣優人神鼓大火後又逢武漢肺炎疫情　蟬鳴鳥叫共舞「祭天」探生命本質
台灣優人神鼓大火後又逢武漢肺炎疫情　蟬鳴鳥叫共舞「祭天」探生命本質
2020/08/17 12:07