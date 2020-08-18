面對輿論壓力 白俄羅斯總統傳準備修憲公投後交出權力

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）白俄羅斯近日總統大選傳出疑似執政當局大規模選舉舞弊，昨(17)日首都明斯克有數千位示威民眾再度走上街頭抗議，要求總統盧卡申科下台。面對歐盟即將啟動制裁程序，還有國內抗議聲浪，盧卡申科表示，他準備在修憲公投舉行新的選舉，並交出政權。

中央社報導，根據歐盟14日發布新聞稿，歐盟27個成員國的外交部長視訊會議後，其會議結論皆認為，白俄羅斯總統大選結果是不實的，因此不接受該國中央選舉委員會提出的選舉結果。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在社群媒體貼文表示，歐洲必須積極促進其價值觀，外長們一致同意進行制裁。至於何時會公布制裁名單，還沒有定論。

總統慮卡申科（Alexander Lukashenko）照片來源：美聯社

1994年盧卡申科（Alexander Lukashenko）第一次當選白俄羅斯總統，8月9日又以80%以上高票贏得大選，也是7度連任。面對國內民眾在大選後紛紛走上街頭抗議， 16日反對派支持者以「為自由行軍遊行」（March for Freedom）集會，吸引超過20萬人走上街頭要求盧卡申科下台，並將權力移交給目前流亡立陶宛的反對派領導人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）。

據路透社引述當地媒體報導，盧卡申科已表示，他準備在修憲公投舉行新的選舉，並交出政權，但這一切並非是屈服於民眾的壓力。至於日前向其支持者演說時，指責北大西洋公約組織（NATO）在靠近白俄羅斯西部邊境的波蘭和立陶宛集結軍力舉行軍事演習，及俄羅斯總統普丁在電話會談後回應，「莫斯科隨時準備根據軍事協議提供協助」。

俄羅斯發表聲明證實在兩國聯合軍事協定裡，確實有載明此一協定，且是在當白俄遭遇外部壓力時，但對於是否支持魯卡申科繼續掌權，並未對外回應。

照片來源：美聯社

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